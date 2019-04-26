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Nova série

HBO anuncia série original brasileira sobre universo LGBT

TODXS, ainda com nome provisório, também abordará temas como racismo e assédio

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 22:01

Publicado em 

25 abr 2019 às 22:01
Série 'TODXS' abordará a temática LGBT, racismo e assédio em seus oito episódios Crédito: Shutterstock
Na última quarta-feira, 24, a HBO anunciou a produção de uma série original brasileira com temática LGBT, sigla que engloba diferentes identidades sexuais e de gênero. O anúncio foi feito pelo vice-presidente de produções originais do serviço de streaming, durante um evento de criatividade e inovação no Rio de Janeiro.
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A produção contará a história de Rafa, jovem de 18 anos, pansexual e de gênero não-binário, que decide largar a vida e a família no interior e se mudar para a capital de São Paulo. Além da temática LGBT, a série trará questões como racismo e assédio. Serão oito episódios de 30 minutos cada.
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“A HBO é reconhecida por abordar os mais diversos assuntos dentro de inúmeros gêneros, prezando sempre pela originalidade e qualidade da produção. Em TODXS(nome provisório), discutiremos questões importantes da atualidade, com o objetivo de gerar ainda mais reflexão sobre as minorias”, explica o vice-presidente do canal, Roberto Rios.

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