Grupo de K-pop BTS anuncia música com Khalid

BTS, famoso grupo de K-pop, afirmou que fará uma parceria com o cantor americano Khalid, 21, levando os fãs a comemorarem nas redes sociais. O anúncio foi feito por um dos membros da banda em entrevista a uma rádio de Los Angeles.

O grupo coreano de k-pop BTS Crédito: Reprodução

"Isso realmente está acontecendo, então fiquem ligados para nossa colaboração com Khalid", afirmou RM ao ser questionado sobre possíveis parcerias do grupo sul-coreano no futuro. BTS já fez parcerias com Nick Minaj, Halsey e Ed Sheeran.

Na semana passada, a banda já tinha publicado em suas redes sociais uma foto com o cantor americano antes de se apresentarem em um festival. Ela também postou recentemente uma foto com o cantor John Legend.

O BTS é o mais visível de uma nova onda de bandas de K-pop. Outro destaque sul-coreano, o Blackpink, um grupo de garotas, tinha o clipe de melhor estreia da história do YouTube até o lançamento do vídeo de "Boy With Luv", em que o BTS faz uma parceria com Halsey.