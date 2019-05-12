Grupo de K-pop BTS anuncia música com Khalid

BTS, famoso grupo de K-pop, afirmou que fará uma parceria com o cantor americano Khalid, 21, levando os fãs a comemorarem nas redes sociais. O anúncio foi feito por um dos membros da banda em entrevista a uma rádio de Los Angeles.
"Isso realmente está acontecendo, então fiquem ligados para nossa colaboração com Khalid", afirmou RM ao ser questionado sobre possíveis parcerias do grupo sul-coreano no futuro. BTS já fez parcerias com Nick Minaj, Halsey e Ed Sheeran.
Na semana passada, a banda já tinha publicado em suas redes sociais uma foto com o cantor americano antes de se apresentarem em um festival. Ela também postou recentemente uma foto com o cantor John Legend.
O BTS é o mais visível de uma nova onda de bandas de K-pop. Outro destaque sul-coreano, o Blackpink, um grupo de garotas, tinha o clipe de melhor estreia da história do YouTube até o lançamento do vídeo de "Boy With Luv", em que o BTS faz uma parceria com Halsey.
A banda fará duas apresentações em São Paulo, nos dias 25 e 26 de maio, que já estão com ingressos esgotados. Em 2018, o septeto foi o segundo grupo mais reproduzido no Spotify, ultrapassando Maroon 5, Migos e Coldplay, de acordo com dados de dezembro. A primeira colocação ficou com Imagine Dragons.