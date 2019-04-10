Grupo de K-pop Blackpink bate recorde no YouTube com novo clipe

10/04/2019 - O grupo de k-pop Blackpink Crédito: Reprodução/Instagram

O grupo de K-Pop Blackpink lançou o single "Kill This Love" na última quinta-feira (4), e acabou quebrando um recorde que até então, era do também coreano Psy.

Em três dias, o clipe se tornou o mais rápido a atingir a marca de

100 milhões de visualizações

no YouTube.

Em números exatos, "Kill This Love" chegou a 100 milhões de visualizações em 2,6 dias. Neste momento, a produção já tem mais de 148,6 milhões de views, e o número cresce a cada minuto.

Além desse recorde, o vídeo também teve a estreia mais vista na história do YouTube, com 56,7 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas.