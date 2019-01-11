Governo mantém a cota de filmes nacionais nas salas

A Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania informou que a cota de tela (número mínimo de dias que uma sala de cinema tem de exibir filmes nacionais) para 2019 continua a mesma do ano passado: cada sala deve exibir longas nacionais por, pelo menos, 28 dias no ano, alternando com três títulos diferentes, no mínimo.