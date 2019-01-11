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CINEMA

Governo mantém a cota de filmes nacionais nas salas

A cota se manteve porque, em dezembro, o então presidente Michel Temer não assinou o decreto com novas regras

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 16:46

Publicado em 

11 jan 2019 às 16:46
Salas de cinema terão que exibir filmes nacionais por 28 dias no ano Crédito: Cinemark/Reprodução
A Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania informou que a cota de tela (número mínimo de dias que uma sala de cinema tem de exibir filmes nacionais) para 2019 continua a mesma do ano passado: cada sala deve exibir longas nacionais por, pelo menos, 28 dias no ano, alternando com três títulos diferentes, no mínimo.
Complexos com 16 ou mais salas, o número aumenta até chegar a 24. A cota se manteve porque, em dezembro, o então presidente Michel Temer não assinou o decreto com novas regras.
As informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.

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