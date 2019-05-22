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TELEVISÃO

GoT: Executivo da HBO diz que não há planos para um spin-off de Arya

Futuro da personagem, interpretada por Maisie Williams, ficou incerto após o último episódio

Publicado em 

22 mai 2019 às 17:36

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 17:36

Game of Thrones: Arya Stark e seu caminho para se tornar uma guerreira perigosa com os Homens Sem Faces Crédito: HBO
Game of Thrones pode até ter acabado, mas promete não sair dos holofotes ainda por um bom tempo. Entretanto, o presidente de programação da HBO, Casey Bloys, afastou qualquer possibilidade de um spin-off da personagem Arya Stark, interpretada pela atriz Maisie Williams e que teve seu destino deixado em aberto após a conclusão da série.
"Em termos de querer ter cuidado para não exagerar ou não 'matar a galinha dos ovos de ouro', a série de Dan [Brett Weiss] e David [Benioff], como está após oito temporadas, eu quero deixar como a obra de arte deles e
não ter séries
diretamente, com Arya fazendo isso", revelou em entrevista ao Deadline.
Apesar de descartar o spin-off, ele relembrou o prequel de Game of Thrones que já está sendo produzido e será ambientado milhares de anos antes da história conhecida pelo público. "Eu acho que é melhor experimentar os prequels em outras áreas do gigantesco universo de George [R. R. Martin] - apenas parece a coisa certa a se fazer, deixar a série acontecer por conta própria", completou.

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