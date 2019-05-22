GoT: Executivo da HBO diz que não há planos para um spin-off de Arya

Game of Thrones: Arya Stark e seu caminho para se tornar uma guerreira perigosa com os Homens Sem Faces Crédito: HBO

Game of Thrones pode até ter acabado, mas promete não sair dos holofotes ainda por um bom tempo. Entretanto, o presidente de programação da HBO, Casey Bloys, afastou qualquer possibilidade de um spin-off da personagem Arya Stark, interpretada pela atriz Maisie Williams e que teve seu destino deixado em aberto após a conclusão da série.

"Em termos de querer ter cuidado para não exagerar ou não 'matar a galinha dos ovos de ouro', a série de Dan [Brett Weiss] e David [Benioff], como está após oito temporadas, eu quero deixar como a obra de arte deles e

não ter séries

diretamente, com Arya fazendo isso", revelou em entrevista ao Deadline.