Gloria Groove lança clipe e se prepara para puxar bloco de Carnaval

11/01/2019 - Gloria Groove lança música "Coisa Boa" e clipe Crédito: Divulgação

Dentro de uma espécie de cadeia, Gloria Groove, 23, reúne sua "tropa", dançando ao som pesado do funk e cantando um hino contra o opressão. Esse é o cenário do novo clipe da drag queen, "Coisa Boa", lançado nesta quinta-feira (10).

Após sucessos como "Bumbum de Ouro" e "Arrasta", a cantora diz que, dessa vez, tentou "fundir as referências contemporâneas de funk 150 bpm com um vocal mais pop". Já o visual, ela diz que remete à resistência e à celebração, ideias que estão "muito presentes na composição".

"Sinto que a letra contempla toda e qualquer luta que lida com circunstâncias de opressão. Está aberta para diferentes interpretações e caminhos, sendo que o fio condutor é a união de forças", explica ela, que usa na letra da música a frase "Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda".

Com a aproximação do Carnaval, Gloria espera que "Coisa Boa" se torne um dos hits da festa deste ano: "Não vejo a hora de estar em cima do trio vendo o povo pular ao som dessa música". A expectativa é grande já que ela se prepara pra puxar a primeira edição do Bloco das Gloriosas em São Paulo, previsto para 3 de março.