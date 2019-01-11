Gloria Groove lança clipe e se prepara para puxar bloco de Carnaval

Dentro de uma espécie de cadeia, Gloria Groove, 23, reúne sua "tropa", dançando ao som pesado do funk e cantando um hino contra o opressão. Esse é o cenário do novo clipe da drag queen, "Coisa Boa", lançado nesta quinta-feira (10).
Após sucessos como "Bumbum de Ouro" e "Arrasta", a cantora diz que, dessa vez, tentou "fundir as referências contemporâneas de funk 150 bpm com um vocal mais pop". Já o visual, ela diz que remete à resistência e à celebração, ideias que estão "muito presentes na composição".
"Sinto que a letra contempla toda e qualquer luta que lida com circunstâncias de opressão. Está aberta para diferentes interpretações e caminhos, sendo que o fio condutor é a união de forças", explica ela, que usa na letra da música a frase "Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda".
Com a aproximação do Carnaval, Gloria espera que "Coisa Boa" se torne um dos hits da festa deste ano: "Não vejo a hora de estar em cima do trio vendo o povo pular ao som dessa música". A expectativa é grande já que ela se prepara pra puxar a primeira edição do Bloco das Gloriosas em São Paulo, previsto para 3 de março.
Mas os planos da cantora não param no Carnaval. "Quero muito concluir meu projeto de faixas inéditas, trabalhar com novos artistas, produtores, diretores...", resume ela. Por enquanto, "Coisa Boa" está disponível nas principais plataformas digitais e o clipe no canal Gloria Groove no YouTube.