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Globoplay anuncia série 'Admirável Mundo Novo' com Demi Moore

'Admirável Mundo Novo' tem estreia prevista para o dia 20 de maio

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 18:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 mai 2021 às 18:06
Demi Moore interpreta personagem Linda, em 'Admirável Mundo Novo'
Demi Moore interpreta personagem Linda, em 'Admirável Mundo Novo' Crédito: Divulgação/ Globoplay
A Globoplay anunciou uma nova série exclusiva no catálogo do streaming: Admirável Mundo Novo. O seriado conta com Demi Moore no elenco e vai estrear nesta quinta-feira, 20.
Baseado no romance homônimo de Aldous Huxley, de 1932, a obra imagina uma sociedade distópica que alcançou paz e estabilidade através da proibição da monogamia, privacidade, dinheiro e família.
A história foca nos cidadãos de Nova Londres, Bernard Marx, interpretado por Peter Gallagher, e Lenina Crowne, personagem de Jessica Brown Findlay, que só conhecem essa ordem social rígida.
Curiosos para explorar a vida além das restrições da sociedade, os dois habitantes do novo mundo partem de férias para as "terras selvagens", onde se envolvem em uma rebelião violenta. Bernard e Lenina são resgatados por John, interpretado por Alden Ehrenreich, que é filho de Linda, personagem de Demi Moore.
John foge com eles de volta para Nova Londres. A chegada do forasteiro ao novo mundo logo ameaça perturbar a harmonia distópica e os três se entrelaçam em um relacionamento tenso.
Admirável Mundo Novo foi produzida pela UCP. Nos Estados Unidos, a série estreou em julho de 2020, na plataforma Peacock e foi cancelada três meses depois do lançamento da primeira temporada.

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