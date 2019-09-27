Globo exibe beijo lésbico em "Órfãos da Terra" e web vai à loucura

As atrizes Anajú Dorigon e Bia Arantes: beijo lésbico em "Órfãos da Terra" Crédito: Globo/Divulgação

"Órfãos da Terra" mostrou em seu penúltimo capítulo o tão esperado beijo lésbico entre Valéria (Bia Arantes) e Camila (Anaju Dorigon). A cena, que havia sido cortada há alguns semanas, por "decisão artística" da emissora, foi ao ar nesta quinta-feira (26) no casamento das personagens. A novelamostrou em seu penúltimo capítulo o tão esperadoentre Valéria () e Camila (. A cena, que havia sido cortada há alguns semanas, por "decisão artística" da emissora, foi ao ar nesta quinta-feira (26) no casamento das personagens.

Os fãs de Vamila – como o casal é chamado nas redes sociais – esperavam por um beijo entre as duas desde que a emissora anunciou através do site oficial da novela que ele aconteceria.

Após o beijo desta quinta, internautas comemoraram: "Quem é que não está chorando agora", questionou uma usuária; "as lindas que viraram as protagonistas dessa novela", afirmou outra". "Foi lindo ver a evolução de "Vamila", uma conseguiu tirar o que a outra tinha de melhor", completou mais uma.

As atrizes também comentaram nas redes sociais. Bia Arantes anunciou ainda antes do início da transmissão do beijo que haveria "casório, emoção e gritaria em 'Órfãos Da Terra'". Já Anaju Origon publicou em sua conta no Instagram posts de fãs comemorando o momento.

A atriz Bia Arantes disse à Folha que mesmo se não rolasse beijo, a troca de afeto entre as duas mulheres já era de grande valia. "Mais do que o beijo, penso que toda troca de afeto até aqui é bem valiosa na relação delas", afirmou ela.

"Para Valéria, sinto que esse amor com Camila é como uma forma de aperfeiçoamento da sua pessoa, que tinha um olhar mais torto e ganancioso para as questões da vida e das relações, mas ao encontrar Camila e viverem esse romance, acredito que isso tornou a vida dela mais leve", disse.

ENTENDA DA HISTÓRIA DO BEIJO

Valéria e Camila se aproximaram pelo amor ao dinheiro, mas acabaram se apaixonando e também revendo atitudes do passado. Logo que o romance de "Vamila" começou, a própria Globo divulgou, em notícia publicada no site Gshow, que as duas selariam um pedido de casamento com um beijo apaixonado.

Na cena, a ruiva iria presentear Camila com um anel de brilhantes e se declarar: "Camila Nasser, eu te amo! Quer casar comigo?" Só que o beijo não rolou, e a emissora afirmou que a cena não foi exibida por "uma decisão puramente artística". Os fãs da novela protestaram nas redes sociais.

A questão ganhou ainda maior repercussão porque o corte foi feito na mesma noite em que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, divulgou um vídeo avisando que mandaria recolher a graphic novel "Vingadores: a Cruzada das Crianças" na Bienal do Livro por causa de um beijo entre dois rapazes.

A mesma emissora que já veiculou um beijo entre dois rapazes e outro entre duas meninas em "Malhação", decidiu disponibilizar na plataforma Globoplay o capítulo da novela "Órfãos da Terra" sem o anunciado beijo.