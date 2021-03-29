Globo descarta nova reprise após 'Salve-se' e quer retomar gravações em maio

A Globo espera conseguir retomar até maio, ainda em ritmo lento, as gravações de novelas e séries, suspensas para atender às novas restrições impostas para a contenção do novo coronavírus no Rio.
A princípio, a emissora descarta exibir mais uma reprise na faixa das 19h, contando com o andamento das gravações de "Quanto Mais Vida Melhor", próxima novela das sete, após "Salve-se Quem Puder".
Se de fato isso acontecer, a decisão irá na contramão do que está programado para a faixa das nove, que receberá outra reprise após o fim de "Amor de Mãe".
"Império", folhetim de Aguinaldo Silva vencedor do Emmy Internacional, vai ocupar o horário da programação com sua trama sobre um homem ambicioso que constrói uma fortuna no mercado de joias.
Rumores recentes ainda apontam que uma novela inédita às 21h pode estar longe de estrear. A Globo estaria estudando reprisar, após "Império", "A Favorita", a partir de outubro. Isso atrasaria ainda mais o lançamento de "Um Lugar ao Sol", originalmente programada para o ano passado.