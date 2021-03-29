Globo descarta nova reprise após 'Salve-se' e quer retomar gravações em maio

Alexia/Josimara (Deborah Secco ), Luna/Fiona (Juliana Paiva) e Kyra/Cleyde (Vitória Strada ) em "Salve-se Quem Puder" Crédito: Victor Pollak/Globo

A Globo espera conseguir retomar até maio, ainda em ritmo lento, as gravações de novelas e séries, suspensas para atender às novas restrições impostas para a contenção do novo coronavírus no Rio.

A princípio, a emissora descarta exibir mais uma reprise na faixa das 19h, contando com o andamento das gravações de "Quanto Mais Vida Melhor", próxima novela das sete, após "Salve-se Quem Puder".

Se de fato isso acontecer, a decisão irá na contramão do que está programado para a faixa das nove, que receberá outra reprise após o fim de "Amor de Mãe".

"Império", folhetim de Aguinaldo Silva vencedor do Emmy Internacional, vai ocupar o horário da programação com sua trama sobre um homem ambicioso que constrói uma fortuna no mercado de joias.