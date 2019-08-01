Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sucesso

Globo compra direitos de Todo Mundo Odeia o Chris

A Globo comprou os direitos de exibição das quatro temporadas da série

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 14:47

01 ago 2019 às 14:47
Todo mundo odeia o chris Crédito: Reprodução
A Globo comprou os direitos de exibição das quatro temporadas da sitcom Todo Mundo Odeia o Chris.
O produto será exibido apenas na plataforma de streaming do canal, a Globoplay. Na TV aberta, os direitos continuam sendo da Record.
A série, baseada na vida real do humorista Chris Rock, estreou em 2005 e foi encerrada há dez anos, em 2009.
Na comédia, Tyler James Williams interpreta o adolescente Chris, que sofre bullying na escola e vive situações inesperadas com sua família.
Os inesquecíveis bordões da mãe, Rochelle (Tichina Arnold), marcaram época. O pai Julius (Terry Crews), a irmã Tonya (Imani Hakim), o irmão Drew (Tequan Richmond) e o único amiguinho de Chris, Greg (Vincent Martella), completavam o elenco da série.
Exibida na Record desde 2006, a série costuma ter bons índices de audiência. Na época de ouro, chegou a marcar média de dez pontos. Após ficar 2018 fora do ar, voltou neste ano alcançando média de 5 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados