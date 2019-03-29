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TELEVISÃO

Globo anuncia fim do 'Bem Estar' e ampliação do Encontro e Mais Você

Atração deve se tornar um quadro dentro do programa de Fátima Bernardes

Publicado em 29 de Março de 2019 às 20:23

Publicado em 

29 mar 2019 às 20:23
Fernando Rocha e Mariana Ferrão, do 'Bem Estar' Crédito: Zé Paulo Cardeal / Globo / Divulgação
A Globo anunciou, nesta sexta-feira, 29, que o programa Bem Estar chegará ao fim a partir do dia 8 de abril. Ele se tornará inicialmente um quadro dentro do Encontro com Fátima Bernardes, que, por sua vez, terá seu horário de exibição ampliado.
Atualmente, o Mais Você vai ao ar entre as 9 horas e as 10h15, quando tem início o Bem Estar. O Encontro com Fátima Bernardes começa às 10h50, durando até as 12 horas.
Na nova grade de programação da Globo, os programas serão exibidos em sequência: o Mais Você entre 9 horas e 10h30; o Encontro com Fátima Bernardes, entre 10h30 e 12 horas.
A apresentadora Michelle Loreto abordará temas relativos ao mundo da saúde direto dos estúdios do Bem Estar, em São Paulo, quando o assunto estiver em pauta no Encontro.
Recentemente, Fernando Rocha e Mariana Ferrão, apresentadores do Bem Estar por cerca de oito anos, anunciaram sua saída da emissora.

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