Geração MoV.Cidade traz oficinas gratuitas on-line de roteiro e vídeo

O concurso de roteiro e vídeo Geração Mov.Cidade além de abrir oportunidade de dez trabalhos audiovisuais sobre sustentabilidade urbana serem premiados, agora também traz ao público oficinas virtuais gratuitas. As experiências on-line são ministradas pelo realizador audiovisual, organizador e curador de mostras e festivais Ricardo Sá, e pela artista multimídia e documentarista Monica Nitiz.
São mais de cinco horas de aulas digitais sobre roteiro/argumento e vídeo, disponibilizadas no canal no YouTube da Caju Produções. As oficinas podem servir como base de aprendizado para os interessados em participar do concurso, que utiliza recursos federais da Lei Aldir Blanc, por meio do apoio da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES), e está com inscrições abertas até o dia 25 de março.
Sá é o responsável pela oficina de roteiro, que traz em destaque a criação e formatação de roteiro e argumentos de documentário ou ficção. O produtor audiovisual conhecido por seu trabalho sobre o Rio Doce pontua sobre o processo criativo, perpassando a pesquisa, a escolha do tema, a criação de personagens e outras etapas.
Já Moniza Nitiz, em sua oficina de vídeo, aborda o universo das linguagens na criação de ideias, memórias e em produções audiovisuais, seja na criação de trabalhos autorais e poéticos, como na prática de pesquisa e etnografia digital, na construção de cinemas de arquivo e no acesso a esses acervos de memória. As aulas também tocam nas novas tecnologias, como softwares gratuitos e plataformas de compartilhamento como Instagram, TikTok, Facebook e outras.
Plantão Tira-dúvidas
Para que as últimas dúvidas sobre as temáticas abordadas nas aulas sejam sanadas, os dois cineastas ficarão à disposição em um plantão virtual, no dia 24 de março, das 10h às 14h. Os interessados em participar devem se inscrever no link. Após a inscrição, os participantes receberão o aceso ao local do plantão virtual através do e-mail utilizado para se cadastrar.
Oficinas gratuitas de Roteiro e Vídeo com os cineastas Ricardo Sá e Monica Nitz
Disponíveis no canal no YouTube da Caju Produções.
Plantão Tira-dúvidas
- Inscrições: no link
- Data: 24 de março
- Horário: 10h - tira-dúvidas sobre criação de vídeo com Monica Nitz; 14h - tira-dúvidas sobre criação de roteiro com Ricardo Sá