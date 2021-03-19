Geração MoV.Cidade traz oficinas gratuitas on-line de roteiro e vídeo

Sá é o responsável pela oficina de roteiro, que traz em destaque a criação e formatação de roteiro e argumentos de documentário ou ficção. O produtor audiovisual conhecido por seu trabalho sobre o Rio Doce pontua sobre o processo criativo, perpassando a pesquisa, a escolha do tema, a criação de personagens e outras etapas.

Já Moniza Nitiz, em sua oficina de vídeo, aborda o universo das linguagens na criação de ideias, memórias e em produções audiovisuais, seja na criação de trabalhos autorais e poéticos, como na prática de pesquisa e etnografia digital, na construção de cinemas de arquivo e no acesso a esses acervos de memória. As aulas também tocam nas novas tecnologias, como softwares gratuitos e plataformas de compartilhamento como Instagram, TikTok, Facebook e outras.