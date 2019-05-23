Gêmeas do sertanejo, Júlia e Rafaela lançam o EP "Despertar"

As cantoras Júlia e Rafaela, as gêmeas do sertanejo Crédito: Universal Music/Divulgação

Júlia e Rafaela estão em nova fase da carreira, que há pouco mais de dois anos começou a despontar com o lançamento do primeiro trabalho profissional das gêmeas do sertanejo. As duas brindaram a data com "Despertar - Ensaio", EP com cinco faixas disponibilizado nas plataformas digitais no último dia 26 de abril. Todas as canções têm clipes, que foram lançados na mesma data - uma tática para cativar o público, segundo elas. estão em nova fase da carreira, que há pouco mais de dois anos começou a despontar com o lançamento do primeiro trabalho profissional das. As duas brindaram a data com, EP com cinco faixas disponibilizado nas plataformas digitais no último dia 26 de abril. Todas as canções têm clipes, que foram lançados na mesma data - uma tática para cativar o público, segundo elas.

Em entrevista ao Gazeta Online, a dupla fala do início da carreira e lembra dos primeiros passos na música. Elas contam que começaram ainda aos 14 anos, quando foram descobertas na web por vídeos que elas mesmas postavam de covers.

Neste novo EP, entre "Vinte Despedidas", "Ele te Põe no Bolso" e passando pelo "Alguém que eu Queria pra Mim" as mensagens que elas querem passar são de figuras femininas, fortes e decididas. "Estamos em um novo momento do sertanejo e, até pela nossa idade, queremos ser a cara dessa era", diz Rafaela.

Vocês estão voltando depois de dois anos. Como foi o amadurecimento de vocês nesse tempo?

Rafaela: gravamos nosso primeiro projeto em Goiânia, gravamos um outro EP e composições nossas. Então fomos dando passos para amadurecer do que a gente gostava, o que a gente queria cantar. A gente trabalhou também as plataformas e aí em conversa com o nosso escritório decidimos embalar um projeto novo e queríamos fazer algo que fosse bem a nossa cara. Aí a gravadora decidiu que seria um despertar, para a gente dar um 'start' nessa nova fase, porque nós mudamos bastante. Estamos bem nessa fase de despertar mesmo.

"Despertar" vem com alguma mensagem especial nesse momento?

Rafaela: é o despertar do outro lado da dupla. O lado que a gente tá crescendo, que a gente quer falar de outros assuntos... A gente está mais por dentro do que queremos cantar, que é um som mais jovem.

As músicas já foram lançadas no mês passado. Como vocês avaliam a recepção do público?

Rafaela: está bem legal. Muitas pessoas que já nos conheciam se assustaram até por conta de estarmos muito diferentes de aparência, mas também mudamos a nossa atitude, nossas roupas... Uma estilista nos ajudou muito no visual, tivemos apoio de profissionais incríveis. E foi engraçado ver a galera falando, porque do nada nós realmente surgimos muito diferentes.

"Cancela Essa Briga" é a música de trabalho do EP. Deu o retorno esperado?

Rafaela: essa música a gente já tinha decidido que seria a principal, a de trabalho, e agora ela já tem mais de um milhão de visualizações nas plataformas digitais. Então a gente acertou na escolha (risos). Ela foi a nossa preferida e tem um refrão bem marcante. É a história de um casal que briga, mas também está junto e pode contar um com o outro.

Vocês já falaram que nesse novo EP encontraram a verdade musical de vocês. O que é essa verdade musical?

Rafaela: é a gente querer cantar o que a gente gosta. Acho que é isso. Então a gente quer mostrar mais quem nós somos.

E as músicas desse EP tiveram uma inspiração especial?

Rafaela: nós escolhemos 15 músicas para gravar e as cinco do EP a gente escolheu para ser o 'Despertar - Ensaio'. Foram cinco músicas que a gente queria lançar logo entre a seleção, que são as mais dançantes. As outras músicas, que ficaram 10, farão parte de um projeto futuro.

Cada música já foi lançada com um clipe. Isso foi estratégia?

Júlia: para mostrar logo (risos). Não foi um por semana, foi tudo direto, tudo junto. A gente achou melhor, para mostrar que estamos lançando trabalho... É mais para ir com tudo mesmo. Com tudo diferente. Então a gente já quis mostrar tudo para os fãs. A equipe toda foi muito boa e superou nossas expectativas.

Na internet as pessoas falam muito da mudança de aparência de vocês. Por que essa mudança toda?

Rafaela: a gente mudou bastante, porque a gente no início estava muito por conta própria. Nós escolhíamos a roupa, meio perdidas do que éramos... A gente mudou o cabelo, mudou tudo.

Júlia: a gente teve uma orientação para fazer algo diferente. Temos 17 anos e queremos passar isso, de que somos jovens. E não nos arrependemos. Eu estou até com franja agora (risos). Para ter um ar mais jovem.

E já que se submeteram à mudança, como esperam que o mercado as enxergue agora?

Júlia: queremos que olhem para a gente e tenham vontade de ouvir o que nós cantamos, o que a gente faz. E que sirva de inspiração, também, tipo: 'Ah, quero ter meu cabelo assim'.

O fato de terem só 17 anos atrapalha?