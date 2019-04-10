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Game of Thrones: playlist no Spotify traz 'respostas' da 8ª temporada

David Benioff e DB Weiss divulgaram lista com 50 músicas sobre 'GoT'

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 20:51

Publicado em 

10 abr 2019 às 20:51
Game of Thrones: Viserion é morto e reanimado pelo Rei da Noite Crédito: HBO
O Spotify se uniu aos criadores de Game of Thrones e criou uma playlist para celebrar a 8ª e última temporada da série, que estreia no próximo domingo, 14. Batizada de "Game of Thrones: The End is Coming" ('o fim está vindo', em português), a playlist reúne 50 canções compiladas pela plataforma em parceria com os roteiristas e produtores David Benioff e DB Weiss.
>> 'GOT': roteirista lista episódios para assistir antes da 8ª temporada
Em entrevista ao site For The Record, eles disseram que as "respostas" para o fim da série estão escondidas nas músicas da playlist. "Estávamos procurando por músicas que nos fizeram sentir o que a série nos fez sentir", disseram.
De acordo com dados do Spotify, as trilhas sonoras e playlists relacionadas à Game of Thrones somam mais de 380 milhões de reproduções na plataforma. O Brasil ocupa a 6ª posição entre os países com maior número de streams.
Ouça a playlist abaixo

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