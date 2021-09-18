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Sucesso mundial

Galinha Pintadinha lança série pelo YouTube Originals em mais de 100 países

Com 13 episódios, o seriado terá estreia global e será exibido em três idiomas, português, espanhol e inglês
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 set 2021 às 10:35

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 10:35

Muitos pais contaram com a ajuda da Galinha Pintadinha durante a pandemia da Covid-19. Isso porque a animação foi consumida por milhões de crianças que deixaram de ir à escola e tiveram de ficar em casa durante a quarentena.
Com 13 episódios, o seriado, que terá estreia global em cem países, com três idiomas - português, espanhol e inglês -, traz os personagens da Galinha Pintadinha Mini com histórias, músicas e brincadeiras que colaboram para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais das crianças.
Galinha Pintadinha comemora audiência durante isolamento social por causa do novo coronavírus
Galinha Pintadinha ganhará série global no streaming do YouTube Crédito: YouTube / @Galinha Pintadinha
"É a primeira produção que fizemos em parceria com o YouTube Originals. Contamos com a ajuda de novos colaboradores de roteiro, animação e som, do Brasil e do exterior, além de um time especialista em educação, que nos guiou por temas importantes para os pequenos em fase pré-escolar", explica Juliano Prado, sócio-criador da Galinha Pintadinha.
Os episódios da nova série serão publicados semanalmente aos sábados ou às sextas-feiras.
A Galinha Pintadinha nasceu e cresceu dentro do YouTube, sendo hoje o maior canal de animação infantil brasileiro, com mais de 27 milhões de inscritos. Está na lista dos dez maiores canais nacionais da plataforma.

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