Gal Costa lança singles com Criolo e Tim Bernardes nesta sexta (8)

Gal Costa lança singles com Criolo e Tim Bernardes Crédito: Montagem A Gazeta - Globo/Raquel Cunha / Reprodução Instagram@galcosta

A cantora Gal Costa lança mais dois singles do disco Gal 75, no qual regrava músicas clássicas de sua discografia ao lado de cantores da geração contemporânea. Nesta sexta-feira (8), entram nas plataformas digitais novas versões de Paula e Bebeto, com participação de Criolo, e Baby, com Tim Bernardes.

Paula e Bebeto abriu a parceria de Caetano Veloso com Milton Nascimento. A cantora a registrou pela primeira vez no disco Água Viva (1978). Assinada apenas por Caetano, Baby foi uma das músicas que Gal gravou no histórico álbum coletivo Tropicália (1968), tornando-se sucesso instantâneo e carro-chefe da carreira da intérprete. No ano passado, Gal e Rubel fizeram uma releitura gravada ao vivo no Rio de Janeiro que está disponível nas plataformas digitais.

Foi Milton quem apresentou Criolo a Gal - a dupla de compositores lhe deu a música Dez Anjos, incluída no disco Estratosférica (2015). "Poder participar desse álbum cantando uma canção do Milton é uma honra muito grande. Eu me sinto com o coração transbordando de gratidão por essa oportunidade", afirma Criolo. Na vibrante releitura de Paula e Bebeto, se destacam o violão e os instrumentos de corda de Felipe Pacheco Ventura, também arranjador da faixa. Zé Ibarra, que também participa de Gal 75 cantando Meu Bem, Meu Mal, fez vocais.

Autor de Realmente Lindo, faixa incluída por Gal no disco A Pele do Futuro (2018), Bernardes toca violão e assina o arranjo de cordas da intimista versão de Baby, buscando caminhos distintos da icônica orquestração original de Rogério Duprat. "Gravando Baby juntos eu bati no fundo da terra, na lua e voltei. É uma loucura. Uma alegria e honra que não dá pra explicar", afirma Bernardes.