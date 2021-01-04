O sábado (09/01) contará com transmissão de show do MPB4 on-line

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SHOW
Bate-boca Quarteto Cy e MPB4
O show gravado tem em seu repertório canções de Chico Buarque com Tom Jobim. O espetáculo teve direção de Tulio Feliciano e é inédito na internet. Sua transmissão ocorrerá às 20h, no canal no YouTube do MPB4, os artistas estarão acompanhando a transmissão e comentando a apresentação. Ingressos colaborativos: de R$ 15 a R$ 2.000. Venda: No site Sympla.
DJ Jjazzy Jeff
O DJ se apresenta via live às 17h, no aplicativo BeApp.
Virada SP Online
Às 12h, será exibida a primeira edição do #Virada SP Online. O evento contará com a participação de artistas do município de Batatais, o cantor Sérgio Reis, a banda O Teatro Mágico, Luana Flores e outros. Sua transmissão ocorrerá no site Cultura Em Casa.
Dudu Lima Trio
Apresentação digital, às 18h, no canal no YouTube do grupo instrumental.
TEATRO
O Astronauta
Espetáculo gravado no Teatro Firjan Sesi Centro, conta com atuação de Eriberto Leão. Com direção de José Luiz Jr., a peça com toque cinematográfico será transmitida às 18h, no site Netshow.me. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$10 a R$ 50. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos. Duração: 80 min.
Heróis às Avessas
Espetáculo on-line com direção de Diego Camargos e atuação de Adriana Birolli junto a Alexandre Contini. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: a R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Classificação: 14 anos. Duração: 60 min.
Noviças Rebeldes (Gravado)
Com elenco composto por Lelo Filho, Wilson de Santos, Diogo Lopes Filho, Beto Mettig e Fernando Marinho, a montagem da Cia Baiana de Patifaria do musical da Broadway será exibida on-line. Gravado em 1997 o espetáculo será transmitido às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 30 a R$ 100. Venda: No site Sympla.
Na Sala com Clarice
Peça digital com concepção e atuação de Odilon Esteves. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. O evento é gratuito e a o ingresso pode ser garantido no site Sympla.
CINEMA
Mostra Lima Duarte: profissão ator
De 21 de dezembro a 10 de janeiro estarão disponíveis filmes que reúnem personagens consagrados do ator Lima Duarte no site Itaú Cultural. Além disso, os filmes que terão acesso gratuito na mostra virão acompanhados de comentários do curador da Ocupação Lima Duarte, Amilton Pinheiro. Serão cinco obras disponibilizadas para acesso on-line durante o período: "A Volta Para Casa"; "Corpo em Delito"; "Guerra Conjugal"; "Palavra e Utopia"; e "Sargento Getúlio".
EXPOSIÇÃO
Coletividade Negra
A exposição virtual conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale e segue até o dia 1º de fevereiro de 2021.
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Ivan Serpa a expressão do concreto
A exposição em cartaz até o dia 11 de janeiro de 2021 no CCBB Belo Horizonte tem tour digital de sua 1ª sala disponível gratuitamente no site CCBB virtual. A exposição com curadoria de Mareus de Lontra e Hélio Márcio Dias traz peças que retratam diversas fases do pintor brasileiro.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.