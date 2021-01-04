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A quarta-feira (06/01) contará com show live da DJ LP Giobbi

A programação cultural também terá exposições digitais; confira a agenda para ficar por dentro de outras atrações

Publicado em 

04 jan 2021 às 12:12

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 12:12

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

SHOW

LP Giobbi

A DJ e produtora musical se apresenta via live às 15h30, no aplicativo BeApp.

CINEMA

Mostra Lima Duarte: profissão ator

De 21 de dezembro a 10 de janeiro estarão disponíveis filmes que reúnem personagens consagrados do ator Lima Duarte no site Itaú Cultural. Além disso, os filmes que terão acesso gratuito  na mostra virão acompanhados de comentários do curador da Ocupação Lima Duarte, Amilton Pinheiro.  Serão cinco obras disponibilizadas para acesso on-line durante o período: "A Volta Para Casa"; "Corpo em Delito"; "Guerra Conjugal"; "Palavra e Utopia"; e "Sargento Getúlio". 

EXPOSIÇÃO

Coletividade Negra

A exposição virtual conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale e segue até o dia 1º de fevereiro de 2021.

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Ivan Serpa a expressão do concreto

A exposição em cartaz até o dia 11 de janeiro de 2021 no CCBB Belo Horizonte tem tour digital de sua 1ª sala disponível gratuitamente no site CCBB virtual. A exposição com curadoria de Mareus de Lontra e Hélio Márcio Dias traz peças que retratam diversas fases do pintor brasileiro.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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