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'Friends: A Reunião' ganha o primeiro trailer

Episódio que vai marcar o reencontro do elenco de Friends e que contará com a participação de celebridades vai ao ar dia 27

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 17:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 mai 2021 às 17:29
Cena da reunião do elenco de 'Friends'
Cena da reunião do elenco de 'Friends' Crédito: YouTube/HBO Max
A HBO divulgou nesta quarta-feira, 19, o trailer de Friends: A Reunião, que vai marcar o reencontro do elenco de uma das mais populares séries da história da TV. Friends ficou no ar por 10 anos e o último episódio da série foi ao ar em 2004 - seu sucesso continua no streaming.
O esperado episódio, que vai reunir os seis integrantes da série (Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry), além de cerca de 15 convidados famosos, como Justin Bieber, Lady Gaga, BTS e Malala Yousafzai, será exibido no dia 27, na HBO Max.
No trailer, é possível ver cenas do novo episódio de Friends, como na que os amigos estão no apartamento de Monica jogando um jogo em que retomam passagens de sua vida, e também cenas dos bastidores, com os atores se emocionando e se divertindo.
A comédia Friends conta a história de seis amigos de 20 e poucos anos vivendo em Nova York entre os anos 1990 e 2000.

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