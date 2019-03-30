Formação original do Shaman faz show de clássicos em Cariacica

Ricardo Confessori, Andre Matos, Luis Mariutti e Hugo Mariutti Crédito: Edu Lawless/ Divulgação

Foram 12 anos recebendo muitos pedidos de fãs para uma reunião da banda com a formação original. Agora, finalmente Andre Matos (vocal), Ricardo Confessori (bateria), Luis Mariutti (baixo) e Hugo Mariutti (guitarra), devidamente reunidos e de volta aos palcos com o Shaman, uma das maiores bandas do metal brasileiro, chegam ao Estado no próximo sábado, no Matrix Music Hall, em Cariacica.

Formada em meados de 2000 por ex-integrantes do Angra que se juntaram a Hugo Mariutti, o Shaman desembarca aqui com um show para fã nenhum botar defeito. A banda toca todas as canções dos álbuns “Ritual”, lançado em 2002, e “Reason”, de 2005. “Não vai faltar nem uma música, garanto”, promete o guitarrista Hugo em entrevista por telefone ao C2.

IDAS E VINDAS

“Desde que a banda acabou, muita gente pedia essa volta. No ano passado começou até uma campanha na internet. Uma hora a gente sentou, conversou e decidiu voltar. O combinado era fazer um show. Imaginávamos um show cheio mas não esperávamos isso. Com o sucesso, abrimos um show extra e pensamos em levar para outras cidades. Tem muita gente que gosta da banda e não teve oportunidade de assistir ao nosso show”, diz Hugo.

Entre as idas e vindas do Shaman, cada integrante seguiu seus projetos. “Eu continuei tocando com o Andre Matos na carreira solo dele, o Luís também, e depois ele foi fazer outras coisas. Eu também gravei dois discos solo”, conta Hugo, que, como Andre e Luís, deixou o Shaman em 2008. A banda, então, seguiu em frente com o vocalista Thiago Bianchi, o guitarrista Léo Mancini e o baixista Fernando Quesada.

A banda seguiu com formações diferentes até 2013, quando abandonou o nome Shaman e passou a se chamar Noturnall – hoje em um estado de suspensão após Bianchi ter permanecido como único integrante.

Foi no ano passado, porém, que o verdadeiro Shaman decidiu se reunir. Seria um único show, em 22 de setembro, mas tudo mudou. Mesmo com os constantes pedidos de fãs para esse retorno, os músicos se surpreenderam quando os ingressos se esgotaram em apenas três dias.

A volta aos palcos da formação original acontece em um momento que vários artistas estão voltando aos holofotes depois de algum tempo afastados. De Sandy & Junior a Shaman, esse clima de nostalgia resulta em ingressos esgotados.

“É uma coisa difícil de explicar, mas todas as bandas estão fazendo reencontros, realizando turnês de discos antigos... Acho que é uma coisa de memória, de reviver o sentimento da época. Acaba sendo importante para as pessoas. No nosso caso, a banda durou seis anos, ficamos 12 anos sem tocar juntos, é muito tempo. Eu por exemplo quando ouço uma música antiga que relembra minha infância, me dá aquela coisa. A música é algo que traz esse tipo de nostalgia e sentimento”, reflete Hugo.

SERVIÇO

Shaman

Quando: 5 de abril, às 22h

Onde: Matrix Music Hall. Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica

Ingressos: R$ 50 (1º lote meia-entrada pista ) ; R$ 100 (1º lote meia-entrada camarote) ; R$ 180 (preço único camarote open bar). Ingressos à venda nas lojas Óticas Diniz, Country Ville e Ademar Cunha