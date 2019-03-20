Focus Cia. de Dança apresenta "Trupe" e "Still Reich" em Vitória

Seja ao ar livre, seja dentro de um teatro ou seja em plena Marquês de Sapucaí, as coreografias criadas pelo bailarino, coreógrafo e diretor Alex Neoral atraem as atenções do público e da crítica. Nome à frente da Focus Cia. de Dança, Alex traz para Vitória nos dias 23 e 24 de março os espetáculos “Still Reich” e “Trupe”.

Inspirado nas obras do compositor minimalista americano Steve Reich, “Still Reich”, que será apresentado no palco do Teatro Sesc Glória no sábado e no domingo, traz quatro obras da companhia, “Pathways” (2008), “Trilhas” (2010), “Keta” (2018) e a inédita “Wood Steps”, que traz referências da vida nômade ao som de “Proverb”, do já citado Reich.

“Esse título fala de continuidade porque as duas primeiras peças eu coreografei em 2008 e as duas últimas, em 2018. Ou seja, após 10 anos ainda sou inspirado e movido pelas obras desse compositor. Elas se assemelham à minha forma de criação, que fala de universos mais abstratos, não têm uma narrativa ou um assunto anterior”, explica Alex em entrevista ao C2.

Em cena, é possível perceber a versatilidade das criações de Alex e seus bailarinos. São obras do mesmo compositor, mas coreografias completamente distintas. “São diferentes texturas e movimentos. Para o público é muito rico porque refresca e deixa o espetáculo mais dinâmico”, diz.

A DANÇA E A CIDADE

No dia 23 a companhia leva sua dança contemporânea para fora do teatro. “Trupe” vai ocupar o Parque Moscoso, no Centro de Vitória. Oito bailarinos saem em cortejo pelos arredores do parque até chegar ao local definitivo da apresentação. A intenção é levar as pessoas até o lugar e despertar a atenção de quem passa por ali.

“Essa imagem dos bailarinos com figurinos com traços circenses e burlescos, fazendo gestos não cotidianos, pode cruzar o olhar de alguém e afetar o dia dela. A ideia é ocupar os espaços urbanos, lugares não convencionais. Sair do palco e tentar levar a dança para onde o povo está. Esse espetáculo, assim como qualquer estreia artística hoje no Brasil, é um sinal de persistência e coragem”, destaca Alex.

Esse é o 10º espetáculo da Focus Cia. de Dança, e, a cada nova criação, Alex se permite e busca intenções diferentes. Muitas vezes sua inspiração vem da música, algum tema ou o insight surge de um movimento.

“Às vezes começo a coreografar sem música, coloco depois, ou posso começar a criar a partir da música. Me deixo experimentar essas diversas formas”, conta.

Alex ingressou na dança aos 15 anos. Atuou como bailarino na Cia. de Dança Deborah Colker e em 1997 deu início à Focus. Já coreografou para os musicais “Rock in Rio”, “Cazuza” e atualmente é o coreógrafo da comissão de frente da Unidos da Viradouro, que fez sucesso no último carnaval carioca.

“Agora eu já consigo transitar bem nessas diferenças com tranquilidade. Você vai aprendendo o que funciona na avenida, no palco, em um espaço aberto. O carnaval é uma questão de competição, diferente da companhia, onde não estou competindo com ninguém. A intenção é fazer o melhor nos dois lugares, mas na minha companhia eu escolho o assunto, eu escolho meu enredo. Mas um trabalho interfere no outro, eles se complementam”, diz.

SERVIÇO

“Trupe”

Quando: 23 de março, às 11h30

Onde: Parque Moscoso. Av. Cleto Nunes, Centro, Vitória.

Entrada gratuita.

“Still Reich”

Quando: 23 e 24 de março, às 19h30.

Onde: Teatro Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, Centro, Vitória.

Ingressos: R$ 15 (meia e comerciários); R$ 18 (comerciantes e conveniados).