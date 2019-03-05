Fique de olho neles em 2019: as promessas da música capixaba

O ano mal começou para muita gente, mas, para alguns capixabas, 2019 já mostrou a que veio. A nova geração da música local está a todo vapor para lançar projetos e circular pelo Brasil com seus sons. Por isso, listamos alguns artistas que prometem dar o que falar tanto no cenário local quanto no nacional.
Gavi, natural de Cachoeiro, é um desses expoentes. No início do ano ela despediu-se do Espírito Santo rumo a São Paulo para uma nova fase. Os planos para 2019 incluem o lançamento de quatro músicas em seu segundo EP, “Rebarba”.
Quem também está às voltas com um novo projeto é a banda Zé Maholics, que ganhou no início do ano o Festival Nacional de Bandas de Garagem de Linhares. Eles estão na fase final de produção do álbum “Macaco Politizado”.
Para outros artistas, é hora de colher os frutos. André Prando lançou o álbum “Voador” no ano passado e ainda venceu o festival Vitória Rock Festival. “Voador” entrou em várias listas de melhores do ano e foi bem recebido pela crítica nacional. Prando agora pretende rodar o Brasil e trabalha para lançar o segundo clipe do disco – “Óde à Nudez” foi o primeiro.
Por falar em clipe, Budah, nome artístico de Brendha Rangel, de Cariacica, caiu no gosto dos amantes de rap e r&b com seu novo clipe, “Licor”. A nova geração da música do Espírito Santo, aliás, se sobressai principalmente no rap e na black music. A lista ainda tem o quarteto de Vila Velha Solveris, que lançou o álbum “Vida Clássica” e foi parar até em listas internacionais sobre as novas promessas do r&b. A nova geração promete cruzar as fronteiras, se quiser acompanhar o movimento, confira nossa lista de apostas.
PROMESSAS DA MÚSICA CAPIXABA
André Prando
André lançou no final do ano passado o seu disco “Voador”. O disco foi apontado por muitos sites como um dos melhores de 2018, assim como o clipe de ”Ode à nudez”. O músico agora prepara um novo clipe e quer espalhar seu som Brasil afora.
Budah
Brendha Rangel é de Cariacica. A compositora, rapper e estudante lançou este ano “Licor”, que, segundo ela, define sua nova fase. Budah já é apontada como uma das novas apostas da cena do rap e r&b nacional.
Gavi
Gabriela Viguini é de Cachoeiro do Itapemirim. Seu primeiro EP, “Conta-Gotas”, foi lançado em setembro de 2017. Agora, morando em São Paulo, ela se prepara para o lançamento do EP “Rebarba”, que trará quatro músicas inéditas.
My Magical Glowing Lens
Projeto solo de Gabriela Deptulski, a banda acaba de voltar de uma turnê pelo Nordeste e deve desembarcar em São Paulo em abril para um show no formato big band. Seu mais recente lançamento é o videoclipe “Space Woods”, música do disco “Cosmos” (2017). Gabriela prepara suas canções para começar a produzir um novo trabalho em 2019.
Solveris
Formado por Magro, Morena, Leozi e Dok, o quarteto lançou em 2018 o álbum “Vida Clássica”, e entrou para o cenário do rap nacional.
Gabriela Brown
Nascida na França, filha de pais brasileiros, Gabriela tem três singles gravados e pretende lançar um EP em 2019. Em 2018 lançou o single “Meu Carnaval”. Por falar em Carnaval, na folia deste ano ela se apresentou ao lado de A Maravilhosa & Mágica Orquestra de Rua.
Zé Maholics
O ano de 2019 vai ser de muito trabalho pra banda que ganhou o Festival Nacional de Bandas de Garagem de Linhares. Agora eles entram na produção do álbum “Macaco Politizado”.