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Final de 'Lucifer' e animação com espião gay chegam à Netflix em setembro

Também estreiam novas temporadas de 'La Casa de Papel' e 'Sex Education'

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 12:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 ago 2021 às 12:15
Tom Ellis na série 'Lucifer'
Tom Ellis na série 'Lucifer' Crédito: John P. Fleenor/Netflix
A Netflix divulgou nesta quarta-feira (25) as produções que entram na plataforma no mês de setembro. Entre elas, um dos destaques é a temporada final de "Lucifer", que terá 10 episódios e estreia no dia 10.
Antes disso, no dia 2, ocorrerá a estreia da animação "Força-Queer". A trama, que é indicada para maiores de 16 anos, é centrada em um superespião gay. Ele e sua equipe LGBTQIA+ "fazem de tudo para provar seu valor à agência que os subestimou", diz o material de divulgação.
Também haverá a estreia de novas temporadas de diversas séries queridas pelo público, como a primeira parte da última leva de episódios de "La Casa de Papel", já no dia 3. Tem também a terceira temporada de "Sex Education" no dia 17 e a quarta de "Cara Gente Branca" no dia 22.
No dia 8, estreia uma nova edição da versão americana do reality The Circle. Enquanto isso, no dia 15 chegam a sexta de Mandou Bem e uma edição latino-americana de Brincando com Fogo.
Imagem da animação 'Força-Queer', da Netflix
Imagem da animação 'Força-Queer', da Netflix Crédito: Netflix
Entre os filmes, destaque para o brasileiro "Confissões de Uma Garota Excluída", estrelado por Klara Castanho e com estreia marcada para o dia 22. Na trama, baseada em livro de Thalita Rebouças, ela vive uma adolescente de 16 anos que tentará de tudo para não sofrer bullying em sua nova escola.
Tam ainda o filme "Esticando a Festa", que entra na plataforma no dia 2. Nele, Cassie (Victoria Justice) morre em um acidente e tem a chance de voltar à Terra para consertar seus erros. Já o documentário "Schumacher", estreia do dia 15, mostra a história do piloto de Fórmula 1.

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