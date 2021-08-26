Final de 'Lucifer' e animação com espião gay chegam à Netflix em setembro

Tom Ellis na série 'Lucifer' Crédito: John P. Fleenor/Netflix

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (25) as produções que entram na plataforma no mês de setembro. Entre elas, um dos destaques é a temporada final de "Lucifer", que terá 10 episódios e estreia no dia 10.

Antes disso, no dia 2, ocorrerá a estreia da animação "Força-Queer". A trama, que é indicada para maiores de 16 anos, é centrada em um superespião gay. Ele e sua equipe LGBTQIA+ "fazem de tudo para provar seu valor à agência que os subestimou", diz o material de divulgação.

Também haverá a estreia de novas temporadas de diversas séries queridas pelo público, como a primeira parte da última leva de episódios de "La Casa de Papel", já no dia 3. Tem também a terceira temporada de "Sex Education" no dia 17 e a quarta de "Cara Gente Branca" no dia 22.

No dia 8, estreia uma nova edição da versão americana do reality The Circle. Enquanto isso, no dia 15 chegam a sexta de Mandou Bem e uma edição latino-americana de Brincando com Fogo.

Imagem da animação 'Força-Queer', da Netflix Crédito: Netflix

Entre os filmes, destaque para o brasileiro "Confissões de Uma Garota Excluída", estrelado por Klara Castanho e com estreia marcada para o dia 22. Na trama, baseada em livro de Thalita Rebouças, ela vive uma adolescente de 16 anos que tentará de tudo para não sofrer bullying em sua nova escola.