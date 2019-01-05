Fim de semana de samba com Clareou e Xande de Pilares; veja agenda

Xande é atração do "Verão da Coruja" Crédito: Washington Possato/ Divulgação

Alô, bateria!! Na contagem regressiva para o Carnaval 2019, as escolas de samba aproveitam as tardes deste verão para esquentar os tamborins com rodas de samba. A Unidos de Jucutuquara convocou Xande de Pilares para um show no dia 5 de janeiro, no Recreio dos Olhos, em Vitória. No mesmo dia, na quadra da Mocidade Unida da Glória, a MUG, o grupo carioca Clareou é quem faz o povo sambar em Vila Velha. É só escolher.

Em Vitória, a festa Verão da Coruja tem como convidado principal o ex-vocalista do Revelação. Em entrevista ao C2, Xande conta que não tem um repertório fixo, mas garante muita animação. Meu repertório é de acordo com o ambiente. Sou um cara muito de festa, não gosto muito de respeitar repertório porque às vezes funciona em um dia e não funciona no outro. O que prevalece é a música de trabalho atual, as canções autorais da minha carreira solo e do Revelação e coisas que me divirto tocando. Meu show na realidade é uma festa!, resume.

Xande já virou figurinha carimbada em Vitória. Amigo-irmão de Tunico Da Vila, já se apresentou com o amigo por aqui e possui uma relação forte com o Espírito Santo. Tenho muitos amigos aí... E em toda parte do Estado. Tenho amigos em Vitória, Cachoeiro, Linhares... Ainda não tive oportunidade de conhecer as escolas de samba capixabas a fundo, estou conhecendo aos poucos. Fiquei 20 anos no Revelação e agora, na carreira solo, passei a ter mais contato quando viajo para Vitória. Mas não vão faltar oportunidades, avisa Xande.

Em meio aos shows, o cantor se prepara para uma turnê na Europa e ensaia para a gravação do seu primeiro DVD, em março. Por isso, os planos para 2019 são de muito trabalho.

Não posso reclamar de 2018. Este ano quero continuar apostando na minha carreira e torcendo pela carreira de colegas, principalmente meu sobrinho Jonathan Alexandre, que esta à frente do Revelação. Desde 2014 quando saí do Revelação foram anos de muita luta. Mas sou dedicado e focado quando quero, e quero ser lembrado como Nelson Cavaquinho, Noel Rosa e Candeia. Meu objetivo é esse e tenho o calendário de 2019 para trabalhar nisso. Desejo um 2019 com bastante positividade, fé, alegria e paz, compartilhando a vida porque ninguém é feliz sozinho. E muita calma nessa hora!, diz.

RODA DE SAMBA

Considerada uma das rodas de samba mais animadas no Rio de Janeiro, o Grupo Clareou formado por Magal, Flávio Homero, Juninho de Jesus, Fernando Melette e Buiú é quem comanda hoje no Recreio dos Olhos a Tardezinha da MUG. Na estrada desde 2009, o grupo já tem dois álbuns gravados e também prepara um novo DVD.

Além das canções ligada aos nossos discos , em um momento do show que dura cerca de 20 minutos, relembramos algumas músicas que fazem parte do nosso projeto É Samba Que Fala, Né?, que fizemos com o Grupo Revelação, conta Magal, vocalista do grupo, por telefone.

O grupo carioca Clareou toca na Tardezinha da MUG Crédito: Washington Possato/ Divulgação

SERVIÇO

Verão da Coruja

Com Xande de Pilares e Banda; Leq Samba e Convidados; Júnior & Banda; Unidos de Jucutuquara; DJ Vinícius

Quando: 5 de janeiro, a partir das 16h

Onde: Recreio dos Olhos .Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Maruípe, Vitória

Ingressos: R$ 30 (1º lote na pista) e R$ 50 (1º lote camarote). Ingressos a venda no Bar do Ceará, Lojas Mavericks, La Vitta Saladeria, Bar do Gordinho e no site www.superticket.com.br

Tardezinha da MUG

Com grupo Clareou, Freelance, Samba Sim, Bateria da MUG e DJs Pato e Junior Ceará

Quando: 5 de janeiro, a partir das 16h

Onde: Quadra da MUG (Rua Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha)

Ingressos: R$ 35 (2º lote) e R$ 45 (3º lote). Á venda nas Lojas Magia do Perfume, Mundo do Iphone, DBijoux, Quadra da MUG e online no site www.onticket.com.br

CONFIRA OS DEMAIS EVENTOS DO FIM DE SEMANA

SÁBADO

Show

Henrique & Juliano e Dennis DJ

Sábado. Às 22h. Arena ao Mar. Av. Oceano Atlântico, 1960, Guriri, São Mateus. Entrada: de R$ 50 (pista/ meia/ 2º lote) a R$ 260 (backstage/ 2º lote).

Henrique ENTITY_amp_ENTITYJuliano se apresentam em Guriri Crédito: Facebook/Henrique e Juliano

Lulu Santos

Sábado. Às 22h. Multiplace Mais. Rua A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Ingressos: de R$ 60 (front stage/ meia) a R$ 800 (mesa ouro/ camarote).

Wesley Safadão e Bell Marques

A partir das 19h, na Arena Premium (Avenida Contôrno, Muquiçaba, Guarapari). Ferrugem e Gabriel Diniz também sobem ao palco da Arena Safadão . Os ingressos custam de R$ 70 (arena/ meia) a R$ 350 (backstage Wanted Pub).

Festival

Festival Nacional de Bandas de Garagem de Linhares

Sábado. Com as bandas Voltare, Lady Lauren, Jonathan Coimbra e Banda, Magno Dharas, ACJA e Cainã e a Vizinhança no Espelho. Às 17h. Vila de Povoação, Linhares. Entrada gratuita.

Festival de Verão Forró de Itaúnas

Sábado. Trio Dona Zefa, Edson Duarte Trio e Fogumano. Às 22h. Bar Forró Itaúnas. Rua Ítalo Vasconcelos, 5, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Entrada: R$ 40.

Vila Velha Verão 2019

Sábado. Lelei do Cavaco e Amaro Lima. Às 19h. Tenda Cultural da Praia da Costa. Av. Antônio Gil Veloso, 856, Praia da Costa, Vila Velha. Leandro Tobias e Pedrinho Nó na Madeira. Às 19h30. Ponta da Fruta. Rua da Uva, Ponta da Fruta, Vila Velha. Aberto ao público. Informações: (27) 3149-7346.

Balada

Thale Beach

Sábado. Gabe, Ashibah, Daniel Neto, Guga Prates, Jeff Ueda, Brunelli. Às 12h. Entrada: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira). Avenida Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari. Informações: (27) 99276-2942.

Cafe de la Musique

Sábado. Sunset Ville, com Felguk e Dubdogz. Às 15h. Rua Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari. Entrada: R$ 80 (meia); R$ 160 (inteira).

O duo Felguk se apresenta em Guarapari Crédito: Renan Piva

Barrerito Chopperia

Sábado. Richard Viana. Às 19h. Couvert: R$ 10. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.

Vitrine Music Bar

Sábado. Balada Vitrine, com Dione & Thiago e Allan Vieira. Às 21h. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.

Fluente

Sábado. Se Joga nas Férias. Às 16h. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 15 (até 19h); R$ 20 (após 19h). De Férias com o Ex. Às 21h. Entrada: R$ 25 (on-line); R$ 30 (portaria). Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3347-1512.

Stone Pub

Sábado. BICHO QUE CALOR. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros/ lista); R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Bolt

Sábado. 2k. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista/ on-line); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

Sábado. Festa anos 80, com a banda Replay. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (após 23h). Informações: (27) 99944-1204.

Correria Music Bar

Sábado. Rock Fest #2, com Fixer, BR07, Hannover. Às 22h. Ingressos: R$ 20; R$ 60 (open bar). Entrada gratuita. Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

Festa

Baile Retrô

Sábado. Mc Rebecca, DJ KL Jay, Menor do Chapa, Flyp, Bero Costa, Solveris, Mark Dias, Jeffinho Faraó, Fabricio V. Às 17h. Mansão 300°. Rua Belo Horizonte, 1, Ponta de Meaípe, Guarapari. Entrada: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Informações: (27) 99864-8030.

Música ao vivo

Marcus Macedo

Variado. Sábado. Às 13h. Moqueca Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Às 20h. Moqueca Bar e Restaurante. Rua Humberto Pereira, 253, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3339-6509.

Cultura Racional

Sábado. Tributo a Tim Maia. Às 21h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 98119-9012.

Trio Pub

Sábado. Rock. Às 16h. Playeros Hostel. Avenida Vitória, 2000, Setibão, Guarapari. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 98164-5470.

Sinfonia da Mata

Sábado. Seresta. Às 21h. Clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 3134-0101.

Douglas Lopes

Sábado. Rock. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 33145000.

Especial

Circo para as crianças

Sábado. Circo, malabares e recreação infantil. Às 16h. Shopping Mestre Álvaro, piso L1. Avenida João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.

DOMINGO

Show

Belo

Domingo. Com o projeto Belo Dia. Às 15h. Cafe de la Musique. Rua Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari. Entrada: R$ 60 (meia); R$ 120 (inteira).

O cantor Belo é atração em Guarapari Crédito: Destemida Comunicação/Divulgação

Festival

Vila Velha Verão 2019

Trio Maracá e Trio Clandestino. Às 19h. Tenda Cultural da Praia da Costa. Av. Antônio Gil Veloso, 856, Praia da Costa, Vila Velha. Andreia Neri e ForróFiá. Às 19h30. Ponta da Fruta. Rua da Uva, Ponta da Fruta, Vila Velha. Aberto ao público. Informações: (27) 3149-7346.

Balada

Thale Beach

Domingo. Luau do Thale, com Jammil e Uma Noites e Ov3rcast. Às 12h. Entrada: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Avenida Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari. Informações: (27) 99276-2942.

Barrerito Chopperia

Domingo. SambAdm, MC Menor do Chapa e Breno & Bernardo. Às 17h. Couvert: R$ 20. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.

Vitrine Music Bar

Domingo. Um Domingo Lindo, com Freelance. Às 18h. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.

Fluente

Domingo. Arrastapé da Ilha, com Fogumano e DJ Fabrício Bravim. Às 18h. Entrada: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30). Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3347-1512.

Correria Music Bar

Domingo. Projeto Tardes de Rock. Às 18h. Entrada gratuita. Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

Festa

Dub Dominguera

Domingo. Com a banda Jahfreeca e DJs. Às 16h20. Casa da Gruta. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 19h); R$ 10 (após 19h). Informações: (27) 99766-0667.

Música ao vivo

Marcus Macedo

Domingo. Às 16h. Bar dos Compadres. Avenida Cel. Pedro Maia de Carvalho, 33, Parque das Gaivotas, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3072-3531.

Heptasopro

Domingo. Samba e choro. Às 16h. Playeros Hostel. Avenida Vitória, 2000, Setibão, Guarapari. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 98164-5470.

Vinícius Herkenhoff e Banda

Domingo. Chorinho. Às 12h. Santíssimo Restaurante. Rua Henrique Laranja, 65, Centro, Vila Velha. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3534-4932.

Especial

Encontro Regional de Folia de Reis

Domingo. Chegada dos grupos e procissão, às 15h. Catedral de São Pedro. Rua Barão de Itapemirim, 36, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Aberto ao público.

Folia de Reis no Centro

Domingo. Saída da Fonte Grande com término na Catedral de Vitória. Às 16h30. Centro, Vitória. Aberto ao público.

Circo para as crianças

Domingo. Circo, malabares e recreação infantil. Às 16h. Shopping Mestre Álvaro, piso L1. Avenida João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.