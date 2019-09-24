Filme sobre superstições amorosas é destaque no Festival de Cinema de Vitória

Cena do filme "O Seu Amor de Volta (Mesmo que Ele Não Queira)" Crédito: Extrato de Cinema/Divulgação

Quem nunca se deparou, em um ponto de ônibus, com um cartaz assim: "Pai Xoxó de Aruanda traz o seu amor de volta em três dias"? Brincadeiras à parte, o uso de tarôs, búzios e outras magias (negras ou não) servem para aconchegar os corações desesperados que esperam o retorno do amado após uma separação traumática.

Aproveitando esta superstição popular (que já virou lenda urbana), o premiado documentarista Bertrand Lira usa o tema como mão de obra de seu novo projeto "O Seu Amor de Volta (Mesmo que Ele Não Queira)".

O filme é atração na segunda noite da Mostra Competitiva de Longas-Metragens do 26º Festival de Cinema de Vitória. A exibição começa às 19h, no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. A entrada é franca.

"Ao abordar esse tema, tento entender o porquê das pessoas serem obcecadas por ter um amor e serem amadas. Seria uma exigência social? Ao mesmo tempo, coloco mais lenha na fogueira lançando uma pergunta: 'o amor é eterno? Por que queremos que esse sentimento dure para sempre'?", reflete o realizador, que, em seu novo projeto, faz um documentário flertando também com a ficção.

Não à toa, temos os depoimentos das atrizes Marcélia Cartaxo e Zezita Matos (ambas integram o elenco de "Pacarrete", também exibido no Festival de Vitória). Marcélia, inclusive, repete, em algumas cenas, os dramas amorosos de sua personagem mais famosa, Macabéa, de "A Hora da Estrela" (1985).

Em outras passagens, Cartaxo realmente revela sua vida sentimental para a plateia, em depoimentos marcados pela emoção e cumplicidade.

Brincar com os limites entre ficção e documentário (em alguns momentos, o público até se confunde com o jogo de cena proposto por Bertrand Lira) é um dos trunfos de "O Seu Amor de Volta (Mesmo que Ele Não Queira)".

"Na verdade, fiz um documentário", explica o diretor. "A questão é que usei atrizes para falar de suas vidas e de coisas que elas consideram importantes", desvenda o mistério, dizendo que teve a ideia de fazer o projeto depois de ter visto um longa de Woody Allen que possui um tema parecido, "Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos" (2010).

DESAMORES

Para abordar esse universo, Bertrand Lira usa cartomantes e videntes (reais) que são convocados para aplicar os seus dons mediúnicos no desejo de aliviar o sofrimento dos clientes: um maquiador e professor de artes; uma professora de português; e duas atrizes (as já citadas Marcélia e Zezita).

Para recuperar o amor, vale tudo: mandinga, cartas, búzios, banho de ervas, oferendas e a câmera de Bertrand Lira, humanista, como sempre, repetindo aqui o olhar preciso visto em seu melhor projeto, “O Rebeliado” (2009).

O filme traz personagens marcantes, como o maquiador William Muniz e sua personagem, a trans Laura de Jezebel, que, no filme, é vivida pela travesti Danny Barbosa (vista recentemente em "Bacurau"). Jezebel, inclusive, fala com uma cartomante sobre o seu amor mal-resolvido com Pântano, obviamente um pseudônimo de um namorado. Acima, veja um trecho de “O Seu Amor de Volta (Mesmo que Ele Não Queira)”.

LABORATÓRIO

Cena do filme "O Seu Amor de Volta (Mesmo que Ele Não Queira)" Crédito: Extrato de Cinema/Divulgação

Para escrever a história do filme (que conta com a participação de dois pais de santo e uma cartomante de João Pessoa), Bertrand Lira entrevistou algumas prostitutas da capital paraibana (“elas tinham muitas histórias exóticas para contar”) e até fez uma consulta com a cartomante mais famosa da Paraíba, Mãe Delamare.

"Tentei convidá-la para participar do filme, mas ela não aceitou. Quando entrei na sala, que tinha uma enorme bola de cristal, foi longo dizendo que iria trazer uma pessoa importante da minha vida de volta. Só deu dois preços: por R$ 6 mil, ela retornaria mais rapidamente, e, por R$ 3 mil, teria que ter mais paciência, pois demoraria mais um pouco", brinca, com bom humor, o documentarista.

De acordo com o cineasta, os pais de santo do filme (Júlio e Nelito) achavam que as pessoas estavam contando histórias fictícias e não falando a verdade. "Muitos chegaram a incorporar durante as filmagens. Não interferi nisso. Deu um tom mais naturalista às cenas", detalha, dizendo que sua opção por mostrar os personagens sempre de close, em plano e contraplanos, ajuda a dar uma falsa ideia de que o filme seja mais fictício do que documental.

DISTRIBUIÇÃO

Vitória será a segunda cidade a receber "O Seu Amor de Volta (Mesmo que Ele Não Queira)". Anteriormente, o filme fez sua estreia no Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, na Paraíba, em dezembro de 2018.

"Estamos negociando a estreia em circuito comercial e também com uma plataforma de streaming. Além disso, fiz o longa com um edital da Prefeitura de João Pessoa, que era voltado para produções televisivas. Vamos, também, exibir o filme futuramente em um canal de TV", adianta o realizador, dizendo que entrou em um edital da Ancine para distribuição. Portanto, o longa, caso não seja aprovado no edital, corre o risco de não ter verba para entrar em cartaz nos cinemas.

"Com a censura imposta por Bolsonaro ao órgão, temo que o filme não seja aprovado só porque conta com dois personagens LGBTQ+. Como sabemos, títulos que podem ser considerados 'defensores de identidade de gêneros' não são visto com bons olhos. Espero ansioso o dia em que esse pesadelo, e desmonte da cultura, acabe", desabafa.

26º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

Quando: 24 A 29 DE SETEMBRO

Onde: Centro Cultural Sesc Glória, Tenda Musical, Cine Metrópolis e Hotel Senac Ilha do Boi. As atrações do festival são gratuitas

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira – 25 de setembro

9h – 20º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis

9h – Oficina de Realização em Cinema e Vídeo, com Luiz Carlos Lacerda – Hotel Senac Ilha do Boi

9h - Oficina de Produção Executiva, Gestão e Elaboração de Projetos para o Audiovisual, com Paulo Boccato – Hotel Senac Ilha do Boi

10h – Debate com os realizadores da 8ª Mostra Foco Capixaba e 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi

13h – Oficina de Roteiro, com José Roberto Torero – Hotel Senac Ilha do Boi

13h – Oficina de Direção de Arte, com Joyce Castello – Hotel Senac Ilha do Boi

13h - Oficina "Interpretação: Estado e Criação de Cena", com Silvero Pereira - Hotel Senac Ilha do Boi

14h – Oficina de Realização em Cinema e Vídeo, com Luiz Carlos Lacerda – Hotel Senac Ilha do Boi

14h – 20º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis

14h - Painel - "Trilha Sonora na Produção Audiovisual Nacional e Internacional" - Salão Penedo, Hotel Senac Ilha do Boi

16h - 6ª Mostra Outros Olhares - Programa Musicalidades - Sala Cariê Lindemberg - 2º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Quando as Pedras Dilatam" (Diego Amorim, FIC, RJ)

"Poesia Azeviche" (Ailton Pinheiro Junior, DOC, BA)

"Diz que é que Verdade" (Claryssa Almeida e Pedro Estrada, DOC, MG)

"Tetê" (Clara Lazarim, DOC, SP)

16h – 8ª Mostra Corsária – Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Teoria sobre um Planeta Estranho" (Marco Antônio Pereira, FIC, MG)

"Escafandro" (Carolena Moraes, EXP, CE)

"Unreal" (Luiz Will Gama, EXP, ES)

"Obeso Mórbido" (Diego Bauer e Ricardo Manjaro, EXP, AM)

"Cartuchos de Super Nintendo em Anéis de Saturno" (Leon Reis, FIC, CE)

"Umas & Outras" (Samuel Lobo, FIC, RJ)

19h – 23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"Arquitetura dos que Habitam" (Daiana Rocha, EXP, ES)

"Os Mais Amados" (Rodrigo de Oliveira, FIC, ES)

"Sangro" (Tiago Minamisawa, Bruno H Castro e Guto BR, ANI, SP)

"Dôniara" (Kaco Olímpio, FIC, GO)

"Perpétuo" (Lorran Dias, FIC, RJ)

– 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"O Seu Amor de Volta [Mesmo que Ele Não Queira]" (Bertrand Lira, DOC, PB)