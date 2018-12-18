Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

Filme da Turma da Mônica ganha primeiro trailer

'Turma da Mônica - Laços' chega aos cinemas em junho de 2019

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 20:30
14/06/2018 - Kevin Vechiatto é o Cebolinha; Gabriel Moreira é o Cascão; Giulia Barreto é a Mônica; e Laura Rauseo em "Turma da Mônica: Laços" Crédito: Divulgação
O momento tão esperado se aproxima. Com previsão de estreia para junho de 2019, foi divulgado nesta terça-feira (18) o primeiro trailer do filme "Turma da Mônica - Laços". O longa será a primeira aventura live-action (que usa atores reais) da turminha criada pelo cartunista Mauricio de Sousa.
O trailer dá uma ideia do que podemos esperar da trama, que parece girar em volta de um plano infalível de Cebolinha (Kevin Vechiatto) para recuperar o cão Floquinho, que está desaparecido. Está lá também, é claro, todo o resto da turma, Mônica (Giulia Benite), Cascão (Gabriel Moreira), Magali (Laura Rauseo) e a arma-coelho Sansão.
Dirigido por Daniel Rezende (Bingo: O Rei das Manhãs) e contando com um estrelado elenco adulto, que inclui Rodrigo Santoro como o Louco, Monica Iozzi como a Dona Luísa, Paulo Vilhena como seu Cebola, e Ravel Cabral como o Homem do Saco, "Turma da Mônica - Laços" é baseado na graphic novel homônima lancada em 2013 pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi.
"A cada novo trailer que vemos do filme Laços fica aquele gostinho de quero mais. E posso garantir que a produção está além das expectativas. Preparem seus corações!", disse o criador da turma, Mauricio de Sousa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é indiciado por matar jovem com 10 facadas em São Domingos do Norte
Imagem BBC Brasil
Como Japão abandonou política pacifista e se opôs à China
Imagem de destaque
Trump cancela ida de enviados americanos ao Paquistão para negociaçōes com Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados