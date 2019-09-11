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Filme 'Carcereiros' estreia em novembro com Lombardi e Kaysar; trailer

'O filme relata uma noite nesse presídio. É um filme de ação, um gênero que o Brasil gosta muito', conta Rodrigo Lombardi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2019 às 09:11

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 09:11

Os atores Rodrigo Lombardi e Kaysar Dadour em cena de "Carcereiros", filme que nasceu da série homônima da Globo Crédito: Reprodução/Instagram @teamkaysar_habibi
A série "Carcereiros", da Globoplay, terá um longa-metragem dirigido por José Eduardo Belmonte, o mesmo de "Alemão", 2014. A produção, que já havia sido anunciada, agora ganha trailer e data de estreia nos cinemas: 28 de novembro.
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Como na série, Rodrigo Lombardi protagoniza o filme na pele de Adriano. Dessa vez, ele será encarregado de encarcerar um perigoso terrorista internacional, Abdel, interpretado pelo sírio Kaysar Dadour. O ex-BBB foi revelado ator na novela "Órfãos da Terra" como Fauze.
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"O filme relata uma noite nesse presídio. É um filme de ação, um gênero que o Brasil gosta muito", conta Rodrigo Lombardi. "As pessoas que assistiram à série já entendem aquele universo e quem não viu a série pode ver o filme sem problema nenhum, porque o carcereiro Adriano é um resumo de todos os carcereiros", afirmou o ator.
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Com duas temporadas já lançadas, a série tem história inspirada pelo livro homônimo de Drauzio Varella. O elenco ainda tem os atores Jackson Antunes, Dan Stulbach, Tony Tornado, Milton Gonçalves, Rafael Portugal, Rainer Cadete e Ivan de Almeida.

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