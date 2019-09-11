Filme 'Carcereiros' estreia em novembro com Lombardi e Kaysar; trailer

"O filme relata uma noite nesse presídio. É um filme de ação, um gênero que o Brasil gosta muito", conta Rodrigo Lombardi. "As pessoas que assistiram à série já entendem aquele universo e quem não viu a série pode ver o filme sem problema nenhum, porque o carcereiro Adriano é um resumo de todos os carcereiros", afirmou o ator.