Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Diversidade

Festival LGBTQIA+ em 2021 terá ganhadora do Ru paul's Drag Race e Danny Bond

O Power of Pride Festival acontecerá em junho para celebrar o mês do orgulho e também contará com apresentações de Greyson Chance, Lemon, Kerli e o duo Venvs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 15:39

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 15:39

Danny Bond é a primeira artista transexual a conquistar o primeiro lugar de vendas no iTunes Brasil com a música 'Traz o B'
Danny Bond é a primeira artista transexual a conquistar o primeiro lugar de vendas no iTunes Brasil com a música 'Traz o B' Crédito: Instagram/@hugobarroslima
Depois da Parada do Orgulho LGBT 2020 ter sido cancelada devido à pandemia, o Power of Pride Festival é confirmado para 18 de junho de 2021, às 17h, na Audio, em São Paulo, como forma de comemoração do mês orgulho que, este ano, não pôde contar a devida celebração.
Com o intuito também de promover diversidade, tolerância e inclusão, o evento contará com um line-up de diferentes nacionalidades e ritmos no mesmo palco. Entre os nomes de artistas que farão shows e performances para o público, está Danny Bond.
Nascida na favela do Bolão, na periferia de Maceió, Danny é a primeira artista transexual a conquistar o primeiro lugar de vendas no iTunes Brasil com a música Traz o B, cujo clipe acumulou mais de 150 mil visualizações no YouTube, em 10 dias após seu lançamento.
"Podemos enxergar o anúncio de um festival inteiramente voltado para a comunidade como aquele fio de esperança pra esse ano. A pandemia fez com que 2020 fosse um ano difícil para todos, né? Mas acho que a gente, que faz parte de qualquer minoria, sofreu dobrado. Pessoas LGBTs sofrem diariamente, dentro e fora de casa, e quando 'ganhamos' um evento pra chamar de nosso, e com um propósito maior por trás, acaba se tornando um incentivo de altear ainda mais a minha voz", disse Danny Bond em entrevista ao Estadão.

Veja Também

Hilary Swank diz que ator trans seria mais adequado para papel que lhe rendeu Oscar

Protagonista da série bíblica 'Lia', Bruna Pazinato assume homossexualidade

Biel e Léo Áquilla farão cena de sexo em filme, diz colunista

A alagoana irá representar o ritmo brega-funk no festival que contará com apresentações da ganhadora da sétima temporada de RuPaul's Drag Race, Violet Chacki, o cantor, compositor e pianista americano Greyson Chance, a drag queen Lemon, participante da primeira edição do Canada's Drag Race, a cantora estoniana Kerli e o duo paulista Venvs, formado pelo casal Elektra e Evie Dee.
Dany comenta que nunca pensou que alcançaria esse espaço de dividir o palco com outras artistas internacionais que admira e fala sobre a importância de dar visibilidade para o seu ritmo. "O brega-funk me deu respeito. Você escuta e fica alegre, mas, infelizmente, ainda é um ritmo muito masculinizado. Então eu, mulher trans, poder levar ele para um palco e saber que serei ovacionada pelos meus fãs, é ressignificar essas demarcações de gênero e dar visibilidade a mais meninas que amam o brega tanto assim como eu".
Para conferir as apresentações, os ingressos, que ganharam nomes característicos, custarão a partir de R$165 (Pista Be Proud), R$250 (Mezanino Extravaganza) e R$480 (Meet&Greet + Mezanino) e já estão à venda neste link.
Parte do dinheiro arrecadado com a vendas de ingressos será destinado a Casa Florescer, um centro de acolhimento para mulheres transexuais e travestis, que, inclusive farão parte do quadro de funcionários do evento, que ajuda na reconstrução de vínculos familiares e estimula a reinserção social. Além disso, o festival irá receber doações de alimentos não perecíveis para ONGs locais que amparam pessoas LGBTs em situação de vulnerabilidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados