Festival em Pedra Azul promete música, culinária e preservação do meio ambiente

Em uma festa que une sustentabilidade, cultura, culinária e preservação do meio ambiente, Domingos Martins recebe o Festival Ambiental e Cultural das Montanhas Capixabas, que, em sua primeira edição, acontece no distrito de Pedra Azul, de quinta (24) a domingo (27). O melhor é que a programação é totalmente gratuita.
As festividades acontecem no coração da Mata Atlântica capixaba. A abertura, por exemplo, rola na Reserva Ambiental Águia Branca, uma área protegida com 2225 hectares. Já a Vila de São Paulinho, que fica localizada no km 9 da rota turística Caminho das Flores (rodovia ES-164), recebe os shows musicais. Entre os convidados, o capixaba André Prando e o pernambucano Alceu Valença, que, recentemente, animou o "Exagerado Show", que aconteceu no Pavilhão de Carapina, na Serra.
A apresentação acontece no sábado (26), a partir das 19 horas. Alceu leva para Pedra Azul o seu “Estação da Luz”, em que apresenta grandes sucessos, como “Anunciação” (que caiu nas graças das torcidas de futebol) e "Belle de Jour". André Prando, por sua vez, mostra o som que conquistou o público no último Rock in Rio, em apresentação baseada no repertório de seu novo álbum, “Voador”.
FOLIA
Em entrevista recente ao Divirta-se, Alceu Valença deu uma palhinha sobre a apresentação em Domingos Martins. Os fãs do forrozeiro podem esperar uma noite nostálgica, marcada por clássicos, como “Cabelo no Pente”, “Táxi Lunar” e “Coração Bobo”. Além disso, no set list, Valença reserva uma homenagem especial (e sentimental) aos mestres do gênero, Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro.
“Me apresentar no Espírito Santo é sempre uma reinvenção. O Estado sempre foi um dos principais polos do chamado forró universitário no final dos anos 1990 e permanece como um dos locais mais importantes para o gênero fora do Nordeste”, explana o artista, atual queridinho do público jovem, especialmente nas redes socais.
“Hoje, o forró ganhou muitos adeptos e há festivais dedicados ao gênero em diversos países: Portugal, EUA, Canadá, Alemanha, Espanha, até na Rússia. Mas o Espírito Santo talvez seja o grande vetor do gênero, no que ele tem de mais verdadeiro, na essência das raízes que o constituem. Forró de verdade tem que ter sanfona, zabumba e triângulo”, complementa.
E quais músicas dos mestres Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro serão rememoradas? “Tem várias, mas tenho um carinho especial por 'Xote das Meninas', 'Baião', 'Vem Morena', 'Pagode Russo', 'Sabiá' e 'O Canto da Ema'”, enumera.
Festival Ambiental e Cultural das Montanhas Capixabas - Edição Especial Pedra Azul
- Quando: de quinta (24) a domingo (27), em vários pontos de Pedra Azul
- Quanto: entrada franca
- Informações: www.festivaldasmontanhas.com
Programação
Sexta (25) - Quadrado
- 18h: Feira orgânica e artesanal
- 19: Música ao vivo com Gustavo Vervloet
Sábado (26)- Reserva Águia Branca
- 8h: Yoga ao ar livre
Sábado (26) - Quadrado
- 8h: Feira Orgânica
- 10h: Música: Sophia Marins - The Voice Kids
- 15h: Intervenção Circense com Peps Cividans
Sábado (26) - Fjordland
- 15h: Fórum da Água e Agricultura Sustentável
Sábado (26) - São Paulinho
- 18h às 22: Fook Park
- 18h: DJ Zappie
- Show de André Prando
- Gruppo Folkloristico Pietra Azzurra
- Show de Alceu Valença
Domingo (27) - Quadrado
- 8h: Feira orgânica e artesanal
- 10h: teatro, com "O Jogo do Lixo - ou - O Jogo da Reciclagem", com o grupo HB de Teatro
Domingo (27) - São Paulinho
- 13h às 21h - Food Park
- 13h: dança - Sempre Avanti 26
- 13h30: coral - Sol da manhã 45
- 14h: dança - Blütenblätter Tal
- 15h: música - Maria Eduarda Delpupo
- 15h30 - Dança - Bergfreunde
- 16h30 - Música -Trio Strada Moda de Viola
- 17h: Dança - Hügelmänner Plattler
- 17h30: música - DJ Zappie
- 18h: música - AMMOR - A Maravilhosa e Mágica Orquestra de Rua