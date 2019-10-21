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Festival em Pedra Azul promete música, culinária e preservação do meio ambiente

Alceu Valença e André Prando são as atrações musicais do evento, que acontece de quinta (24) a domingo (27)

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 08:24

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

21 out 2019 às 08:24
Alceu Valença: shows prometem forró de raiz e muito bate-coxa Crédito: Antônio Melcop
Em uma festa que une sustentabilidade, cultura, culinária e preservação do meio ambiente, Domingos Martins recebe o Festival Ambiental e Cultural das Montanhas Capixabas, que, em sua primeira edição, acontece no distrito de Pedra Azul, de quinta (24) a domingo (27). O melhor é que a programação é totalmente gratuita.
As festividades acontecem no coração da Mata Atlântica capixaba. A abertura, por exemplo, rola na Reserva Ambiental Águia Branca, uma área protegida com 2225 hectares. Já a Vila de São Paulinho, que fica localizada no km 9 da rota turística Caminho das Flores (rodovia ES-164), recebe os shows musicais. Entre os convidados, o capixaba André Prando e o pernambucano Alceu Valença, que, recentemente, animou o "Exagerado Show", que aconteceu no Pavilhão de Carapina, na Serra.
A apresentação acontece no sábado (26), a partir das 19 horas. Alceu leva para Pedra Azul o seu “Estação da Luz”, em que apresenta grandes sucessos, como “Anunciação” (que caiu nas graças das torcidas de futebol) e "Belle de Jour". André Prando, por sua vez, mostra o som que conquistou o público no último Rock in Rio, em apresentação baseada no repertório de seu novo álbum, “Voador”.
Show de André Prando no Viradão Vitória 2019 Crédito: Ricardo Medeiros

FOLIA

Em entrevista recente ao Divirta-se, Alceu Valença deu uma palhinha sobre a apresentação em Domingos Martins. Os fãs do forrozeiro podem esperar uma noite nostálgica, marcada por clássicos, como “Cabelo no Pente”, “Táxi Lunar” e “Coração Bobo”. Além disso, no set list, Valença reserva uma homenagem especial (e sentimental) aos mestres do gênero, Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro.
“Me apresentar no Espírito Santo é sempre uma reinvenção. O Estado sempre foi um dos principais polos do chamado forró universitário no final dos anos 1990 e permanece como um dos locais mais importantes para o gênero fora do Nordeste”, explana o artista, atual queridinho do público jovem, especialmente nas redes socais.
“Hoje, o forró ganhou muitos adeptos e há festivais dedicados ao gênero em diversos países: Portugal, EUA, Canadá, Alemanha, Espanha, até na Rússia. Mas o Espírito Santo talvez seja o grande vetor do gênero, no que ele tem de mais verdadeiro, na essência das raízes que o constituem. Forró de verdade tem que ter sanfona, zabumba e triângulo”, complementa.

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E quais músicas dos mestres Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro serão rememoradas? “Tem várias, mas tenho um carinho especial por 'Xote das Meninas', 'Baião', 'Vem Morena', 'Pagode Russo', 'Sabiá' e 'O Canto da Ema'”, enumera.

Festival Ambiental e Cultural das Montanhas Capixabas - Edição Especial Pedra Azul

  • Quando: de quinta (24) a domingo (27), em vários pontos de Pedra Azul
  • Quanto: entrada franca
  • Informações: www.festivaldasmontanhas.com

Programação

Sexta (25) - Quadrado

  • 18h: Feira orgânica e artesanal
  • 19:  Música ao vivo com Gustavo Vervloet

Sábado (26)- Reserva Águia Branca

  • 8h: Yoga ao ar livre

Sábado (26) - Quadrado

  • 8h: Feira Orgânica
  • 10h:  Música: Sophia Marins - The Voice Kids
  • 15h:  Intervenção Circense com Peps Cividans

Sábado (26) - Fjordland

  • 15h:  Fórum da Água e Agricultura Sustentável

Sábado (26) - São Paulinho

  • 18h às 22: Fook Park
  • 18h: DJ Zappie
  • Show de André Prando
  • Gruppo Folkloristico Pietra Azzurra
  • Show de Alceu Valença

Domingo (27) - Quadrado

  • 8h: Feira orgânica e artesanal
  • 10h: teatro, com "O Jogo do Lixo - ou - O Jogo da Reciclagem", com o grupo HB de Teatro

Domingo (27) - São Paulinho

  • 13h às 21h - Food Park
  • 13h: dança - Sempre Avanti 26
  • 13h30: coral - Sol da manhã 45
  • 14h: dança - Blütenblätter Tal
  • 15h: música - Maria Eduarda Delpupo
  • 15h30 - Dança - Bergfreunde
  • 16h30 - Música -Trio Strada Moda de Viola
  • 17h: Dança - Hügelmänner Plattler
  • 17h30: música - DJ Zappie
  • 18h: música - AMMOR - A Maravilhosa e Mágica Orquestra de Rua

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