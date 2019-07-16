Festival de Música de Muqui abre inscrições para bandas capixabas

André Prando foi o vencedor do prêmio na segunda edição do festival, em 2017 Crédito: Sullivan Silva/Divulgação

Muqui, o Multipliqui. Com o tema "Saia do quadrado!", a iniciativa vai reconhecer em mais um ano o melhor músico ou banda capixaba. O grande vencedor do evento vai ganhar o prêmio de R$ 2 mil. Estão abertas as inscrições para o Festival de Música de, o Multipliqui. Com o tema "Saia do quadrado!", a iniciativa vai reconhecer em mais um ano o melhor músico ou banda capixaba. O grande vencedor do evento vai ganhar o prêmio de R$ 2 mil.

formulário disponível na página oficial do festival no Facebook. As inscrições vão até o dia 17 de agosto e a previsão é de que o resultado com os músicos selecionados seja divulgado no dia 21 de agosto. É importante consultar o regulamento Os artistas interessados em participar do evento devem se inscrever em umdisponível nado festival no Facebook. As inscrições vão até o dia 17 de agosto e a previsão é de que o resultado com os músicos selecionados seja divulgado no dia 21 de agosto. É importante consultar o

O festival será realizado nos dias 11 e 12 de outubro, na Praça Central de Muqui, na região Sul do Estado. Na sua quarta edição, o "capixabismo" é o ponto forte do Multipliqui. O objetivo do festival é fortalecer a música capixaba e proporcionar um intercâmbio cultural entre os artistas do Estado, além de incentivar o turismo local e a girar a roda da economia criativa.

DIVERSIDADE

Nascido em Mimoso do Sul e à frente da curadoria do festival, o músico e publicitário Bruno Castro, de 34 anos, pontua que a região Sul do Espírito Santo carece de uma produção cultural mais diversa.

"É na Grande Vitória que tem mais coisas acontecendo. Por isso o Multipliqui traz uma galera mais jovem, que está começando no meio e quer fazer um trabalho mais profissional e disputar um espaço no cenário musical", explica Bruno.