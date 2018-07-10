Festival de Forró de Itaúnas começa neste sábado (14); veja programação

Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit) Crédito: Reprodução/Facebook Fenfit

A partir de sábado (14), Itaúnas se torna a capital nacional do forró. Até o dia 21, acontece a 18ª Edição do Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit). Neste ano, o evento conta com bandas de dez Estados participando do concurso que premiará inúmeros músicos. Dentre os selecionados, estão dois grupos do Espírito Santo, que se apresentarão durante a festa, que acontece no bar Forró de Itaúnas. Ao todo, o evento reunirá 60 shows nas oito noites.

Caravana, a primeira banda, será o último conjunto a se apresentar no dia 16. Já o Trio Clandestino vai embalar o dia 18, última noite de shows das classificadas.

Dos 24 grupos, três serão selecionados para a premiação de primeiro, segundo e terceiro lugar e todas podem concorrer às premiações individuais, que avaliam um aspecto de cada músico. Para as individuais, o prêmio passou de R$ 500, da última edição, para R$ 1.000, em 2018.

"Ano passado foi uma banda capixaba e bandas de outros oito estados. Em 2018, já são duas capixabas e grupos de outros dez estados. Todos os anos têm mais pessoas querendo participar, tanto como banda quanto como espectador", explica Juliana Oliveira Matos, organizadora do festival, justificando que na primeira edição o evento recebeu pouco mais de 200 visitantes.

Atualmente, esse número supera as 1,8 mil pessoas por noite, além da lotação máxima do bar que sedia o festival na última noite, que é de 2,7 mil. Juliana completa que realmente muitos estrangeiros valorizam o pé de serra e até desmistificam a ideia de que o gênero é só para gente da terceira idade.

"Neste ano, só uma excursão, vai trazer 40 europeus para o festival, que já até confirmaram com a gente na última semana. Essa ideia de que pé de serra é só para gente mais velha também cai por terra aqui no festival, onde o público maior é jovem", conclui.

Ela enxerga que o evento é uma das melhores formas de manter o forró vivo na cultura dos capixabas e dos visitantes, que já são maioria no evento. "Nós recebemos muita gente de todos os Estados e muita gente de fora do país. Agora, as inscrições das bandas também são, em grande parte, de outros locais que não o Espírito Santo", avalia.

Por outro lado, entende que, por ser um palco para novos talentos, uma hora as bandas se esgotam. "Muitos dos grupos do gênero que são do Estado já passaram pelo festival, então realmente não tem para onde correr nesse sentido", diz.

Ainda assim, cresce o interesse pelo festival de todos os lados. "Ano passado foi uma banda capixaba e bandas de outros oito estados. Em 2018, já são duas capixabas e grupos de outros dez estados. Todos os anos têm mais pessoas querendo participar, tanto como banda quanto como espectador", garante, justificando que na primeira edição o evento recebeu pouco mais de 200 visitantes.

Atualmente, esse número supera as 1,8 mil pessoas por noite, além da lotação máxima do bar que sedia o festival na última noite, que é de 2,7 mil. "Isso mostra que quem vem a Itaúnas em julho está interessada no festival. Nesse ponto do ano, já é difícil encontrar vaga em hotel por aqui. A gente marcou nessa data até para melhorar o turismo na vila nesses meses pós-verão", esclarece.

* Com informações de Pedro Permuy

SERVIÇO

18º Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit)

Quando: 14 a 21 de julho, a partir das 22h

Onde: Bar Forró (Centro de Itaúnas)

Ingressos: dias 14, 15, 20 e 21 por R$ 70 (meia-entrada); do dia 16 ao 19 por R$ 60 (meia-entrada); vendas pelo dias 14, 15, 20 e 21 por R$ 70 (meia-entrada); do dia 16 ao 19 por R$ 60 (meia-entrada); vendas pelo www.forrodeitaunas.com ou redes sociais do evento

Classificação: 18 anos

Mais informações: (27) 99819-2863

PROGRAMAÇÃO

Sábado (14)

Genival Lacerda - PB

Bernardete França -SP

Fabiano Santana - MG

Nando Nogueira - BA

Erick Souza - SE

Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES

Domingo (15)

Show com Vital Farias - PB

1ª Classificatória com 6 bandas concorrentes:

- Trio Malaquias  SP (Música: É de levantar o pó)

- Cainã Araujo  BA (Música: Aqui Pertinho)

- Glauber Santos - SE (Música: Coração Sonhador)

- Marcio Dedéu  SP (Música: Logo Passa)

- Pirão Catarina  SC (Música: Vento, VC e o Mar)

- Forró Gente da Serra  PB (Música: Cego de Amor)

Show com Tiziu do Araripe - SP

Show com Trio Borogodó - SP

Show com Trio Cristalino - SP

Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES

Segunda (16)

Show com Dorgival Dantas - RN

2ª Classificatória com 06 bandas concorrentes:

- Forró kizumba  BA (Música: Vem me amar)

- Trio Faiscada -SP (Música: De castelo do Piaui)

- Balança Eu  SE (Música: Caminho do Forró)

- Trio Magujé  PR (Música: Lua de Islã)

- Banda Croatá- SP (Música: Tão Pouco)

- Caravana- ES (Música: Ai de Mim)

Show com Trio Sabiá - SP

Show com Trio Alvorada - SP

Show com Fogumano - ES

Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES

Terça-feira (17)

Show com Trio Marimbondo - AL

3ª Classificatória com 06 bandas concorrentes:

- Laís Marques e Arrumadinho de Menina - BA (Música: Perdoa)

- Quarteto Pé de Cabra  SC (Música: Sonhos e Conquistas)

- Robson do Rojão  SE (Música: Dona Sinhá)

- Maria Lua  SP (Música: Festa no Sertão)

- Trio Mestre Lua  DF (Música: Quando te Ver)

- Trio Rosa e Carvão  RJ (Música: Sertão)

Show com Benício Guimaraes - AL

Show com o Projeto Forródaqui - Roda de Forró do RJ com Mariana Mello, Cris Mourão, Marcelo Mimoso, Moisés Marques, Nandinho Barros e Beto Lemos.

Nos intervalos: DJ Messias - RJ

Quarta-feira (18)

Show com Trio Dona Zéfa - SP

4ª Classificatória com 06 bandas concorrentes:

- Marcos de Almeida  BA (Música: Lembranças do Amor)

- Dilsinho Medeiros  PB (Música: No relento)

- Trio Kabeça Fria  SP (Música: Um Abraço Carente)

- Trio Clandestino  ES (Música: Forró da Alegria)

- Estrela de Ouro  MG (Música: Nem Jagunço, nem soldado)

- Beto Argolo  RJ (Música: Hoje tem)

Show com Mariana Aydar - SP

*Resultado dos 12 finalistas

Show com Edson Duarte - AL

Show com Trio Cristalino - SP

Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES

Quinta-feira (19)

Show com Trio Virgulino - SP

1ª Semifinal com 06 bandas concorrentes

Show com Petrúcio Amorim - PE

Show com Mestre Marron - PB

Show com Fogumano - ES

Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES

Sexta-feira (20)

Show com Lucy Alves - PB

2a Semifinal com 06 bandas concorrentes

Show com Bárbara Gréco - ES

Show com Bernadete França - SP

Show com Xaxado Novo - SP

Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES

Sábado (21)

Show com Fabiano Santana - MG

Resultado do Festival

Show com o Campeão Fenfit

Show com Os 3 do Nordeste - PB

Show com Trio Nordestino - BA

Show com Trio Xamego - SP

Show com Tiziu do Araripe - SP