Festival de cerveja artesanal com música de graça na Serra

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Quem for ao Shopping Mestre Álvaro, na Serra, nesta sexta (8), sábado (9) e domingo (10) vai poder degustar diversos sabores como Weiss, Red Ale e American Lager durante o Pátio Beer Festival. O evento, que terá atração musical de graça para os visitantes, ainda conta com feira de economia criativa, flash tattoo e foodtrucks.

Todo ano vemos um aumento no público. A ideia é trazer opções capixabas e de fora do Estado para fomentar essa cultura cervejeira, que só cresce Gessica Bossanelli, organizadora do festival

Na sexta (8) e no sábado (9), o evento acontece das 16h às 23h, enquanto no domingo (10) será das 15h às 22h. A entrada é gratuita e o público poderá degustar cervejas de sabores e aromas variados de tipos, como Weiss, IPA, Red Ale, Irish, Pilsen, American Lager, Witbier, Belgian Pale Ale, Tripel, além de blends exclusivos de maltes.

MÚSICA

Anos 90, R&B, soul, black music e MPB estarão na programação musical do festival. Na sexta-feira (8), o duo de DJs 3 Reais e a banda Fixer abrem o evento. Já no sábado (9), as revelações capixabas Budah, junto da DJ Gegeo e Gabriela Brown estão entre as atrações.

O grupo Cultura Racional encerra o evento, com releituras de Tim Maia, além de DJ Nanddo, de São Paulo.

ECONOMIA CRIATIVA

O Pátio Beer Festival terá um espaço para fomentar o mercado de Economia Criativa, apresentando marcas capixabas de design, moda e arte. Roupas, imãs de geladeira, óculos, acessórios de carnaval e flash tattoos. Entre as marcas participantes estão Vasinhos e etc, Pence, Vitorimã, Flou WoodGlasses, Day Off Store e La Tinta.

SERVIÇO

PÁTIO BEER FESTIVAL

Local: Shopping Mestre Álvaro (Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra)

Data: sexta (8), sábado (9) e domingo (10), das 16h às 23h (sexta e sábado) e das 15h às 22h (domingo)

Ingressos: entrada franca