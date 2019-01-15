Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

Festival Anima Mundi abre inscrições gratuitas

Em sua 27ª edição, evento terá duas novas categorias

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 15:27

Publicado em 

15 jan 2019 às 15:27
Festival Anima Mundi Crédito: Reprodução/Anima Mundi
O festival Anima Mundi abre nesta terça, 15, inscrições gratuitas para sua 27ª edição. O principal evento de animação da América Latina ocorre em julho e aceita obras enviadas até 30/3.
Há duas novas categorias, curta documentário e realidade virtual, que se somam às de curta brasileiro, internacional e infantil, portfólio (filmes publicitários), longa adulto e infantil, galeria (filmes experimentais) e curta de estudante. A curadoria é dos animadores Aída Queiroz, Cesar Coelho, Léa Zagury e Marcos Magalhães.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois suspeitos foram presos no Rio de Janeiro após investigações da Polícia Civil do Espírito Santo
Família do ES perde R$ 400 mil em golpe na compra de carro de luxo
Imagem de destaque
Líder sênior do Hezbollah rejeita desarmamento em declaração à BBC
Imagem de destaque
Dicas de lugares para fazer piquenique no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados