Festival Anima Mundi abre inscrições gratuitas

Festival Anima Mundi Crédito: Reprodução/Anima Mundi

O festival Anima Mundi abre nesta terça, 15, inscrições gratuitas para sua 27ª edição. O principal evento de animação da América Latina ocorre em julho e aceita obras enviadas até 30/3.

Há duas novas categorias, curta documentário e realidade virtual, que se somam às de curta brasileiro, internacional e infantil, portfólio (filmes publicitários), longa adulto e infantil, galeria (filmes experimentais) e curta de estudante. A curadoria é dos animadores Aída Queiroz, Cesar Coelho, Léa Zagury e Marcos Magalhães.