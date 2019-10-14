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Fernando Madeira celebra 15 anos de fotografia com mostra no Grappino

"A Fotografia é Uma Voz" conta com 28 fotografias e ficará em cartaz, no Centro de Vitória, a partir do próximo dia 16 de outubro

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 13:33

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

14 out 2019 às 13:33
Foto de Fernando Madeira, fotojornalista de A GAZETA, que estará exposta na mostra "A Fotografia é Uma Voz", no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
O fotógrafo e designer gráfico Fernando Madeira completa 15 anos de profissão neste ano e, para celebrar a data, promove a partir desta quarta-feira, dia 16 de outubro, uma exposição com 28 de seus cliques feitos ao longo da carreira no Grappino, no Centro de Vitória. Todas as obras estarão à venda e no fim da exposição, em novembro, haverá ainda o sorteio de um dos registros.
Fernando Madeira, designer gráfico e fotógrafo Crédito: Izabella Cardozo
"É um passeio pela minha trajetória de 15 anos de foto autoral. Têm duas fotos do fotojornalismo, que é a área que eu atuo hoje, e todas possuem um elemento humano. É uma exposição bem humanizada, que tem uma mensagem que caminha nesse sentido, de cada foto produzir uma impressão diferente", conta ele, que é repórter fotográfico de A Gazeta há seis anos.
Fernando explica que "A Fotografia É Uma Voz" não é a sua primeira exposição. O profissional já teve alguns outros eventos que brindaram suas fotos e em um deles lembra que conseguiu reunir até mais de mil visitantes, em Matilde, no interior do Espírito Santo.
Até por isso, a expectativa é alta para esta vez: "A expectativa é sempre alta, o pessoal que frequenta o Grappino é bem diverso. Acho que o fluxo vai contribuir bastante para o sucesso da exposição".
Ver essa foto no Instagram

?Galera!!! Vai rolar sorteio de uma das vinte e oito fotografias da exposição: "A Fotografia é uma voz", celebrando os meus 15 anos de trabalho autoral, que acontecerá entre os dias 16 outubro a 16 de novembro de 2019, no Grappino Rango Bar, na rua Gama Rosa, 128, Centro Histórico de Vitória - ES. . Mas aqui não precisa marcar o amiguinho(a­­) e seguir meia dúzia de perfis, pq isso é muito chato! Bom é estar com os amigos, tomar uma cerveja e bater um bom papo. . Para concorrer, basta assinar o livro de visitas que estará disponível durante todo o período da expô. . O sorteio será no dia 16 de novembro, às 23:00 no encerramento da exposição. O ganhador escolhe a fotografia que desejar.? . Boa sorte! . Abração do Madeira

Uma publicação compartilhada por Fernando Madeira (@fernandomadeira_) em

FOTOGRAFIA ARTESANAL

Dentre as 28 fotografias selecionadas pelo artista para a mostra, uma delas é completamente artesanal. Nela, Fernando utilizou uma  lata de sardinha como câmera. 
"Vou levar a câmera que eu usei para fazer essa foto e ela é de uma árvore em Camburi, Vitória. A foto é um pouco desfocada, o que é uma característica da foto artesanal, mas ela tem toda uma estética própria que a torna especial", fala.
Grappino, gastrobar que sediará este evento do fotojornalista, é um dos alguns restôs e bares da Ilha que cedem espaço para exposições de arte. Mês a mês o local troca sua própria decoração e se veste com eventos ligados a fotografia, pinturas e esculturas.

A FOTOGRAFIA É UMA VOZ, exposição de Fernando Madeira

  • Exposição de fotos de Fernando Madeira no Centro de Vitória
  • Local: Grappino Gastrobar (R. Gama Rosa, 128, Centro de Vitória)
  • Data: de 16 de outubro a 16 de novembro de 2019, no horário de funcionamento do local
  • Ingressos: entrada franca
  • Mais informações: (27) 3029-5567

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