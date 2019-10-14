Fernando Madeira celebra 15 anos de fotografia com mostra no Grappino

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?Galera!!! Vai rolar sorteio de uma das vinte e oito fotografias da exposição: "A Fotografia é uma voz", celebrando os meus 15 anos de trabalho autoral, que acontecerá entre os dias 16 outubro a 16 de novembro de 2019, no Grappino Rango Bar, na rua Gama Rosa, 128, Centro Histórico de Vitória - ES. . Mas aqui não precisa marcar o amiguinho(a­­) e seguir meia dúzia de perfis, pq isso é muito chato! Bom é estar com os amigos, tomar uma cerveja e bater um bom papo. . Para concorrer, basta assinar o livro de visitas que estará disponível durante todo o período da expô. . O sorteio será no dia 16 de novembro, às 23:00 no encerramento da exposição. O ganhador escolhe a fotografia que desejar.? . Boa sorte! . Abração do Madeira