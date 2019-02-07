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CORAÇÃO DE BALADA

Fernando e Sorocaba afirmam que música mostra nova vertente

Em clima dos anos 1990, sertanejos gravam com Dilsinho

Publicado em 

07 fev 2019 às 15:08

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 15:08

07/02/2019 - Fernando e Sorocaba gravam clipe com Dilsinho Crédito: Divulgação
A dupla Fernando e Sorocaba e o cantor Dilsinho gravaram nesta quarta-feira (6) o clipe da música "Coração de Balada". 
O clima dos anos 1990 marcou a gravação, que contou com a direção geral de Paulo Blassioli, direção criativa da Dezcarga e produção musical de Fernando Zor. O clima de época é alcançado com a ajuda da Cia de Dança FitDance, que também faz parte do vídeo. 
De acordo com os artistas, o vídeo intercala cenas com muita dança, sintonia, romance e diversão, tudo isso com muita cor e vibração.
"Esse clipe mostra uma nova vertente da dupla Fernando e Sorocaba. Cuidamos de todos os detalhes para que a nossa mensagem seja passada através da música e da dança", destaca Sorocaba. 
"Não pensamos duas vezes antes de chamar o Dilsinho para essa parceria. Ele tem a cara da música e nós adoramos essa mistura", diz Fernando.
A parceria deve ser lançada ainda este mês no canal oficial do Youtube da dupla Fernando e Sorocaba e nas plataformas digitais dos artistas. 
"Como eu e a dupla estamos na fase de lançamento dos nossos projetos individualmente, decidimos fazer essa colaboração para presentear nossos fãs. O trabalho está incrível e esperamos que vocês também gostem", comenta Dilsinho.

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