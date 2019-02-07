Fernando e Sorocaba afirmam que música mostra nova vertente

07/02/2019 - Fernando e Sorocaba gravam clipe com Dilsinho Crédito: Divulgação

A dupla Fernando e Sorocaba e o cantor Dilsinho gravaram nesta quarta-feira (6) o clipe da música "Coração de Balada".

O clima dos anos 1990 marcou a gravação, que contou com a direção geral de Paulo Blassioli, direção criativa da Dezcarga e produção musical de Fernando Zor. O clima de época é alcançado com a ajuda da Cia de Dança FitDance, que também faz parte do vídeo.

De acordo com os artistas, o vídeo intercala cenas com muita dança, sintonia, romance e diversão, tudo isso com muita cor e vibração.

"Esse clipe mostra uma nova vertente da dupla Fernando e Sorocaba. Cuidamos de todos os detalhes para que a nossa mensagem seja passada através da música e da dança", destaca Sorocaba.

"Não pensamos duas vezes antes de chamar o Dilsinho para essa parceria. Ele tem a cara da música e nós adoramos essa mistura", diz Fernando.

A parceria deve ser lançada ainda este mês no canal oficial do Youtube da dupla Fernando e Sorocaba e nas plataformas digitais dos artistas.