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Fernanda Souza diz ter série 'pronta' sobre 'Chiquititas'

Atriz, que viveu Mili na 1ª versão brasileira da novela, fez um apelo a serviços de streaming como a Amazon e a Netflix em seu Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 15:33

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 15:33

Fernanda Souza quando fazia o papel de Mili, em Chiquititas, e atualmente
Fernanda Souza quando fazia o papel de Mili, em Chiquititas, e atualmente Crédito: Divulgação/SBT/Reprodução/TV Globo
A atriz Fernanda Souza fez uma postagem em seu Instagram anunciando que pretende lançar uma série documental sobre a 1ª versão brasileira da novela Chiquititas, lançada pelo SBT em 1997.
"Temos uma série documental pronta com muito material inédito de bastidores e arquivo pessoal", escreveu a atriz, que em seguida completou: "Não temos um lugar para colocar a série!"

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"Vamos botar pressão na Netflix e na Amazon para alguém resolver essa questão e trazer essa série para o mundo! Anos Depois - A Série", pediu Fernanda Souza aos fãs de Chiquititas.
A atriz interpretou a personagem Mili na primeira versão brasileira da novela. A atriz ficou apenas 1 ano e 8 meses na trama e foi chamada para trabalhar em uma novela da Globo, "Andando nas Nuvens" (1999).

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