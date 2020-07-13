Fernanda Souza diz ter série 'pronta' sobre 'Chiquititas'

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Quem ai? assistiu a LIVE ANOS DEPOIS mostrando os bastidores do que vivemos em Chiquititas e chorou? Foi muito EMOCIONANTE! . E temos 2 NOTI?CIAS: Uma ? e uma ??! A primeira e? que temos uma SE?RIE DOCUMENTAL PRONTAAA com muito material INE?DITO de bastidores e arquivo pessoal! A segunda noti?cia, e? que na?o temos um lugar para colocar a se?rie! Por isso to? c essa carinha na foto... . Enta?o vamos botar pressa?o na @netflixbrasil e na @amazonbrasil pra algue?m resolver essa questa?o e trazer essa se?rie pro mundooooooooooo! Kkkkkk #AnosDepoisASe?rie