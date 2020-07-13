Fernanda Souza diz ter série 'pronta' sobre 'Chiquititas'

A atriz Fernanda Souza fez uma postagem em seu Instagram anunciando que pretende lançar uma série documental sobre a 1ª versão brasileira da novela Chiquititas, lançada pelo SBT em 1997.
"Temos uma série documental pronta com muito material inédito de bastidores e arquivo pessoal", escreveu a atriz, que em seguida completou: "Não temos um lugar para colocar a série!"
"Vamos botar pressão na Netflix e na Amazon para alguém resolver essa questão e trazer essa série para o mundo! Anos Depois - A Série", pediu Fernanda Souza aos fãs de Chiquititas.
A atriz interpretou a personagem Mili na primeira versão brasileira da novela. A atriz ficou apenas 1 ano e 8 meses na trama e foi chamada para trabalhar em uma novela da Globo, "Andando nas Nuvens" (1999).