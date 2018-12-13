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AMIZADE

Fernanda Souza mostra reencontro com colegas de 'Chiquititas'

Atriz compartilhou momento ao lado de Aretha Oliveira e Francis Helena

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 15:48
A atriz e apresentadora Fernanda Souza publicou uma foto relembrando seus tempos de Chiquititas ao lado de Francis Helena e Aretha Oliveira, suas amigas desde a época das gravações do programa infantil.
"Um beijo pra quem tem 30 anos de amizade", escreveu Fernanda. Em 2017, a versão brasileira de Chiquititas completou 20 anos de seu lançamento.
"Amizade que ultrapassa o tempo! Desde sempre e pra sempre", escreveu Francis. Aretha, por sua vez, perguntou aos fãs: "Quem mais já está encontrando as amigas para se despedir de 2018 e celebrar a amizade?"
Confira as publicação abaixo:

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