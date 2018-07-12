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FAZENDO A NEIDE

'Enganei a todos', diz Fernanda Souza sobre nunca ter cantado em 'Chiquititas'

Era muito difícil achar 20 crianças que cantassem, dançassem e atuassem, disse a apresentadora em entrevista

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 15:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 15:57
A atriz e apresentadora Fernanda Souza revelou no Conversa com Bial que nunca cantou quando atuou na novela 'Chiquititas' nos anos 1990 Crédito: Fábio Rocha/Globo
A atriz e apresentadora Fernanda Souza revelou uma curiosidade durante entrevista no Conversa com Bial nesta quarta-feira, 11, que muitos fãs da primeira versão da novela Chiquititas, sucesso do SBT nos anos 1990, não sabiam: as atrizes não cantavam na produção, apenas dublavam as músicas.
"Eu nunca cantei. (Dublava) muito bem. Enganei o país inteiro", disse a apresentadora. "Toda vez que eu falo isso sempre tem que faz um 'ahhhh' e eu respondo 'aí, miga, se você pegasse o encarte do CD ia ler lá quem faziam os vocais e via que não éramos nós'", continuou.
"Era muito difícil achar 20 crianças que cantassem, dançassem e atuassem, então eles escolheram só os dois primeiros e a gente dublou mesmo", disse Fernanda.
Ela também contou de um episódio logo após o fim da novela em que foi contratada para gravar um disco, mesmo com sua mãe avisando a gravadora que ela não cantava nada. "Me chamaram para gravar um CD e eu gravei, não podia recusar aquela graninha. Mobiliei um apartamento inteiro com o dinheiro daquele CD", lembra. "Fui na gravadora e cantei mal. Minha mãe disse: 'avisei (há) três meses que essa menina não canta nada'", brincou a atriz.

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