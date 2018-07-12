'Enganei a todos', diz Fernanda Souza sobre nunca ter cantado em 'Chiquititas'

A atriz e apresentadora Fernanda Souza revelou no Conversa com Bial que nunca cantou quando atuou na novela 'Chiquititas' nos anos 1990 Crédito: Fábio Rocha/Globo

A atriz e apresentadora Fernanda Souza revelou uma curiosidade durante entrevista no Conversa com Bial nesta quarta-feira, 11, que muitos fãs da primeira versão da novela Chiquititas, sucesso do SBT nos anos 1990, não sabiam: as atrizes não cantavam na produção, apenas dublavam as músicas.

"Eu nunca cantei. (Dublava) muito bem. Enganei o país inteiro", disse a apresentadora. "Toda vez que eu falo isso sempre tem que faz um 'ahhhh' e eu respondo 'aí, miga, se você pegasse o encarte do CD ia ler lá quem faziam os vocais e via que não éramos nós'", continuou.

"Era muito difícil achar 20 crianças que cantassem, dançassem e atuassem, então eles escolheram só os dois primeiros e a gente dublou mesmo", disse Fernanda.