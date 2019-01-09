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Novo programa

Fernanda Gentil e Fábio Porchat vão substituir "Vídeo Show" na Globo

Segundo informações do site Uol, dupla vai apresentar novo programa, que vai misturar jornalismo e entretenimento numa proposta de revista eletrônica

Publicado em 

09 jan 2019 às 11:51

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 11:51

Fernanda Gentil e Fábio Porchat devem comandar novo programa da Globo: "VS", suposto nome da atração, vai misturar jornalismo e entretenimento em formato de revista eletrônica Crédito: Montagem Gazeta Online
Até que comece o "VS", suposto nome do programa que terá apresentação de Fernanda Gentil e Fábio Porchat no lugar do "Vídeo Show", na Globo, a emissora exibirá um especial de "A Grande Família", que parou de ser exibido em 2014 na telinha. 
Segundo informações do site Uol, Gentil e Porchat - que é recém-contratado da Globo, inclusive - apresentarão uma espécie de revista eletrônica que será exibida na sequência do "Jornal Hoje". O projeto ainda é mantido sob sigilo até nos bastidores, mas já circula que a atração deve misturar jornalismo e entretenimento. 
> TV Gazeta apresenta programa em formato de revista eletrônica
A equipe de produção do "Vídeo Show", de acordo com o Uol, foi avisada nesta terça (8) para aguardar novas coordenadas, mas o "VS" deve contar com desenvolvimento de redatores de dois setores da Globo. 
Antes de estrear na revista eletrônica, Porchat ainda será aproveitado na última temporada de "Tá no Ar", que começa no próximo dia 15. 
"SESSÃO DA TARDE" COMEÇA MAIS CEDO
Com a mudança na grade da TV, a "Sessão da Tarde" passa a entrar no ar logo após o "Jornal Hoje", já a partir desta segunda (14). A partir do dia 21, com o fim de "Belíssima", é que vai começar a ser exibido o especial de "A Grande Família", que nada mais será que um compilado com os melhores momentos do seriado. 

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