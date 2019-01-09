Fernanda Gentil e Fábio Porchat vão substituir "Vídeo Show" na Globo

Fernanda Gentil e Fábio Porchat devem comandar novo programa da Globo: "VS", suposto nome da atração, vai misturar jornalismo e entretenimento em formato de revista eletrônica Crédito: Montagem Gazeta Online

Até que comece o "VS", suposto nome do programa que terá apresentação de Fernanda Gentil e Fábio Porchat no lugar do "Vídeo Show", na Globo, a emissora exibirá um especial de "A Grande Família", que parou de ser exibido em 2014 na telinha.

Segundo informações do site Uol, Gentil e Porchat - que é recém-contratado da Globo, inclusive - apresentarão uma espécie de revista eletrônica que será exibida na sequência do "Jornal Hoje". O projeto ainda é mantido sob sigilo até nos bastidores, mas já circula que a atração deve misturar jornalismo e entretenimento.

A equipe de produção do "Vídeo Show", de acordo com o Uol, foi avisada nesta terça (8) para aguardar novas coordenadas, mas o "VS" deve contar com desenvolvimento de redatores de dois setores da Globo.

Antes de estrear na revista eletrônica, Porchat ainda será aproveitado na última temporada de "Tá no Ar", que começa no próximo dia 15.

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