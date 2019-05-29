Ex-RBD Christian Chávez elogia músicas do Brasil e quer fazer parcerias

29/05/2019 - O cantor e ex-RBD Christian Chávez Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor e ator mexicano Christian Chávez, 35, conhecido por ter integrado o grupo musical e novela "Rebeldes" no início dos anos 2000, volta ao Brasil após menos de um ano desde sua última visita para rever os fãs.

"Sinto que sou brasileiro. Adoro todas as partes do Brasil. Talvez eu só não goste muito do preconceito, mas isso prevalece no mundo inteiro", disse Chávez em entrevista à Folha de S.Paulo.

O cantor fará um grande show em São Paulo no dia 14 de setembro, com alguns convidados externos, e passará pelas capitais Recife (12), Fortaleza (13) e Rio de Janeiro (15) para shows mais intimistas e acústicos.

A ideia da nova passagem, como em outubro de 2018, é continuar divulgando o seu mais recente EP, o "Conectado". "Na viagem do ano passado quase não tive tempo para promover o EP. Agora, vou tocar mais músicas dele e também apresentar sucessos antigos", adianta o cantor.

Para a apresentação em São Paulo, Chavéz já revelou que contará com a presença de uma amiga de longa data, a ex-Rouge Li Martins. "Ela é uma das convidadas para o show porque é minha amiga há muito tempo e admiro muito ela como artista", conta. "Mas ainda gostaria de gravar com muitos artistas brasileiros. Acho que uma das maravilhas do Brasil é a sua cultura e músicas de diferentes estilos."

O foco na carreira faz com que o cantor deixe até a vida amorosa de lado. "Minha carreira é a coisa mais importante agora na minha vida." Além da música, Chávez trabalha atualmente no seriado "Run Coyote Run", do canal Fox, e deve divulgar "uma nova surpresa" em breve.