Ex-Dallas Company, Jameika muda de ares e prepara EP romântico

A cantora Jameika Mansur, ex-Dallas Company Crédito: Reprodução/Facebook Jameika Mansur

"Alô, galera de caubói. Alô, galera de peão. Quem gosta de rodeio bate forte com a mão". Quem viveu no Brasil, no início dos anos 2000, deve lembrar do hit capixaba que estourou em todas as paradas musicais. Mais precisamente em 2003, a música "Clima de Rodeio" chegou até em programas como o "Big Brother Brasil" - que engatinhava em sua terceira edição - e "Programa do Ratinho", levando o nome do Dallas Company e de Jameika Mansur, sua vocalista, para todo o Brasil.

A capixaba, hoje com 41 anos, saiu da banda no fim de 2009. Na época, ela chegou a formar com um amigo a dupla sertaneja Jam e Jameika, mas foi apenas uma fase que durou até 2014.

Em entrevista ao Divirta-se, ela conta que depois desse período é que teve a certeza de que "aquilo não era para ela". "Me marca muito. Eu me sentia mal em ver os jovens nos shows se acabando de beber. Não que eu queira mudar a vida de ninguém, mas me fazia mal", fala.

"Quero ser livre para cantar o que eu tiver vontade. A única coisa que tenho certeza que não quero é o sertanej" Jameika, cantora - Cargo do Autor

Por isso, cinco anos após o último projeto, Jameika se reformulou e inicia uma nova etapa, longe do sertanejo. Agora, ela se envolve no pop, ensaiando até envolvimento com outros ritmos. "Quero ser livre para cantar o que eu tiver vontade. A única coisa que tenho certeza que não quero é o sertanejo", conta a colatinense, explicando que, nesse meio tempo, se dedicou ao autoconhecimento e diz viver o melhor momento de todos.

NOVO DISCO

Inclusive, toda esta mudança está retratada em seu novo trabalho. Até setembro, a cantora deve lançar um EP com três a quatro canções, sendo "Marinheiro" a responsável por explicar essa mudança. "Essa música representa o meu novo momento, o novo olhar que eu tenho para ver as coisas. É uma mistura. É mpb, mas é pop e é rock também", conta, explicando que não gosta de definir o novo gênero em que seu trabalho se encontra.

Além de "Marinheiro", as canções "De Repente Amor", "Amor Que eu Quero" e "Madu" estão na lista para o EP, ainda sem nome. "Madu' fala do amor que eu tenho pela minha prima e afilhada, Maria Eduarda. Eu ajudei a criá-la até os 12 anos, quando morava na casa da minha tia. Depois eu fui morar sozinha. Foi uma ocasião de separação muito difícil, que me marcou demais, pois sempre tivemos uma relação muito boa. E é essa (música) que eu ainda não sei se vou lançar ou não", adianta.

Já "De Repente Amor" é detalhada por Jameika como um "hino para incentivar as pessoas a se amarem". "Tem que ter auto-estima elevada e tudo o que eu cantar agora vai ser assim. Essa canção também detalha um relacionamento que tem que ter com a gente mesmo", completa.

A última canção do novo EP, "Amor Que eu Quero", vai falar do tipo de amor que Jameika quer viver a partir de agora: "aquele recíproco, que tem paixão e carinho ao mesmo tempo".

NOVA FASE FOI DESCOBERTA

Jameika diz que deixar o sertanejo foi natural e ressalta que não tem ranço ou rancores com o gênero: "Amo música country e não é que eu não goste de sertanejo. Mas quando fiz a dupla sertaneja eu já estava em um processo de mudança interno, me questionando".

Ela detalha que teve que se descobrir internamente para poder falar só de amor a partir de agora e se voltar para o pop e suas misturas. Depois que pausou a carreira, entrou fundo em cursos de autoconhecimento e terapias similares. "Eu precisava parar", diz ela, justificando que se sentia já um pouco perdida do sentido de ter a voz para cantar.

"á não estava com animação. Ficava naquela coisa: Ah, tem que ir cantar, tem que ir fazer sho" Jameika, cantora - Cargo do Autor

"Já não estava com animação. Ficava naquela coisa: 'Ah, tem que ir cantar, tem que ir fazer show'. Só que música é algo gostoso, tem que ser prazeroso. Música tem um poder de influenciar muito grande, faz parte das emoções", defende, reiterando que, para ela, largar o sertanejo foi natural à medida que esse processo de se conhecer avançava.

A artista lembra que a pausa oficial aconteceu a partir de 2014 e de lá para cá foi só aprendizado. "Foi a primeira vez que parei de cantar. Sempre cantei e estava na música profissionalmente desde os 15 anos. E agora estou ansiosa para voltar", conta ela, que quer marcar show em Colatina - sua cidade natal - para dezembro deste ano. Antes disso, em até início de setembro, deve lançar o EP. "O show que fizer em Colatina vou trabalhar para fazer em Vitória para divulgar as novas músicas", corrobora.

PLANOS

Atualmente, Jameika fica entre Vitória e Colatina e deve continuar assim pelos próximos meses. "Há cerca de dois anos, eu vim morar em Vitória e há uns três meses estou no vai e vem com Colatina. Tenho família lá e não ia deixar de ir de qualquer jeito", finaliza.