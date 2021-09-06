Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

'Esse nome câncer vem como uma facada', diz Helô Pinheiro, em tratamento

Eterna 'garota de Ipanema' descobriu câncer na tireóide depois de fazer ultrassom

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 13:01

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 set 2021 às 13:01
Helô Pinheiro
Helô Pinheiro Crédito: Instagram/@helopinheiro1
Uma onda de calor inexplicável que poderia ser confundida com menopausa. Esse foi o sinal de alerta para que Helô Pinheiro procurasse o ginecologista, que sugeriu uma série de exames. Foi através do ultrassom que descobriu cinco nódulos no pescoço, de tamanho médio.
"Sempre esse nome câncer, carcinoma, vem como uma facada na gente", afirmou a empresária, durante entrevista no programa Domiradioiodoterapiango Espetacular, da Record TV, no domingo, 5.
Ela contou que se surpreendeu com o resultado da biópsia divulgado pela médica. "Quando ela falou que era um carcinoma, me assustou de qualquer forma. Mas, como ela me tranquilizou dizendo que eu ia me curar, aí deu um pouco mais de alívio."
Helô Pinheiro fez a cirurgia para a retirada do câncer da tireoide em julho e, agora, se prepara para a sequência do tratamento com . "Uma hora fico nervosa, irritada, ansiosa... acho que mexeu muito com a minha estabilidade emocional. Não só de saber (sobre o câncer), mas pela própria retirada da tireoide", explicou.
Sobre os próximos passos do tratamento, Helô Pinheiro declarou: "Eu preciso viver, preciso continuar minha caminhada, que ela seja longa, eu espero", concluiu.

Veja Também

Ana Maria Braga faz cirurgia de catarata e fala sobre procedimento

Apresentadora Patrícia Poeta passa por cirurgia de emergência

Seis integrantes do grupo de K-Pop Enhyphen testam positivo para Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados