Espaço Favela do Rock in Rio terá Tati Quebra Barraco e MC Carol

04/04/2019 - A funkeira Tati Quebra Barraco Crédito: Instagram/@tatiquebrabarracooficial

O Rock in Rio anunciou nesta quinta-feira (4) as últimas atrações de sua programação musical. Nomes como as funkeiras Tati Quebra Barraco, MC Carol e o rapper BK estão na agenda do Espaço Favela, área do festival que vai reunir 22 artistas de comunidades cariocas para "representar um recorte real de toda a capacidade cultural e criativa".

O evento será realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro na Cidade do Rock montada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Ao todo no Espaço Favela, serão 30 apresentações de música, dança e outras manifestações culturais, destaca a organização. E os gêneros presentes, bem diversos: além de funk, rap, heavy metal, jazz, roda de samba e até orquestra.

A festa Heavy Baile, tradicional no Rio, promove no palco um encontro com Tati Quebra Barraco e MC Carol, em 27 de setembro.

Já o rapper BK, que também se apresenta no Lollapalooza neste fim de semana em São Paulo, faz show em 29 de setembro. Em seu disco "Gigantes" (2018), ele contou com participação de ícones do rap nacional como Marcelo D2 e KL Jay, dos Racionais MC's.

Na programação, ainda há batalha de slam, uma competição de poesias cada vez mais populares nas ruas de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.

Outro destaque é a Orquestra Maré do Amanhã (28 de setembro), que já fez apresentação até no Vaticano a convite do papa Francisco, em 2017. O projeto criado em 2010 pelo maestro Carlos Eduardo Prazeres ensina música clássica a crianças e adolescentes da favela da Maré.

18/02/2019 - A funkeira MC Carol Crédito: Instagram / @mccaroldeniteroioficial

O anúncio desta quinta completa o lineup do palco, que já havia divulgado atrações como Dughettu, Lucas Hawkin, P-tróleo, Canto Cego, Cidinho & Doca, Jonathan Ferr, Lucas Hawkin e Tuany Zanini.

De acordo com Zé Ricardo, diretor artístico do Espaço Favela e do palco Sunset, a seleção tem como objetivo revelar nomes que estão prontos para serem absorvidos pelo mercado.

"Analisei cerca de 600 artistas dos mais variados estilos para chegar a esses nomes", diz. "Vamos apresentar novos artistas e alguns já muito conhecidos oriundos de favela que tem essa ligação com o lugar que residem, que estão ganhando espaço e já tem seu público e redes sociais muito fortes."

Na programação do Espaço Favela também há três apresentações diárias do grupo de teatro Nós do Morro, sempre a partir das 14h50.

Além das apresentações artísticas, o Rock in Rio ainda selecionou 20 microempreendedores, que já possuem seus pequenos negócios nas comunidades, para comandar três bares e uma loja no Espaço Favela. A escolha foi feita por meio de uma parceria com o Seabrae.

Os ingressos ainda estão disponíveis em pré-venda até 19h de 10 de abril para membros do Rock in Rio Club (clube de benefícios do festival). Para clientes dos cartões de crédito nacionais Itaú (Platinum, Black e Infinite), Itaucard (Platinum, Black e Infinite) e Credicard Black já se esgotou o lote. O valor da entrada é de R$ 525. A compra pode ser feita exclusivamente pelo site ingresso.com e sem taxa de conveniência.

A venda para o público geral começa em 11 de abril, a partir das 19h. Os fãs que compraram o Rock in Rio Card em novembro de 2018 ainda podem escolher a data que desejam ir ao festival no site do evento, até as 19h do dia 9 de abril.

Mundo: Drake; Cardi B; Bebe Rexha; Alok

Sunset: Seal e Xenia França; Mano Brown e Bootsy Collins; Karol Conka convida Linn da Quebrada & Gloria Groove; Lellê & Blaya

New Order Dance: The Martinez Brothers; Nic Fanciulli; Gui Boratto; Leo Janeiro X Albuquerque; L_Cio; Eli Iwasa; Roland Leesker X Bruce Leroys; Rara DJs

Mundo: Foo Fighters; Weezer; Tenacious D; CPM 22 + Raimundos

Mundo: Bon Jovi; Dave Matthews Band; Goo Goo Dolls; Ivete Sangalo

Mundo: Red Hot Chili Peppers; Panic! At the Disco; Nile Rodgers & Chic; Capital Inicial

Mundo: Iron Maiden; Scorpions; Megadeth; Sepultura

Mundo: Pink; Black Eyed Peas; H.E.R.; Anitta