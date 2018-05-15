Escritor e jornalista Tom Wolfe morre aos 87 anos

Tom Wolfe, em 2016; jornalista morreu aos 87 anos Crédito: Dan Callister / Divulgação

O escritor e jornalista Tom Wolfe morreu aos 87 anos na segunda-feira, 14. Considerado um dos grandes inovadores do jornalismo no século 20, ele era autor de livros e textos célebres como Radical Chique e o Novo Jornalismo e Emboscada No Forte Bragg.

Expoente do new journalism ao lado de Gay Talese e Norman Mailer, Wolfe estava internado em um hospital em Manhattan, segundo o jornal

The New York Times

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