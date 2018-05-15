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LUTO

Escritor e jornalista Tom Wolfe morre aos 87 anos

Expoente do new journalism ao lado de Gay Talese e Norman Mailer, Wolfe estava internado em um hospital em Manhattan

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 16:59
Tom Wolfe, em 2016; jornalista morreu aos 87 anos Crédito: Dan Callister / Divulgação
O escritor e jornalista Tom Wolfe morreu aos 87 anos na segunda-feira, 14. Considerado um dos grandes inovadores do jornalismo no século 20, ele era autor de livros e textos célebres como Radical Chique e o Novo Jornalismo e Emboscada No Forte Bragg.
Expoente do new journalism ao lado de Gay Talese e Norman Mailer, Wolfe estava internado em um hospital em Manhattan, segundo o jornal
The New York Times
.
Alguns de seus trabalhos de ficção foram adaptados para o cinema. Os Eleitos: Onde o Futuro Começa (1983), com Sam Shepard e Dennis Quaid levou quatro Oscars. Com informações da Associated Press

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