ES possui uma das 80 maiores conferências de música do mundo

Formemus 2019 teve mesas redondas e palestras Crédito: Barbara Bueno

O Espírito Santo está definitivamente no mapa da música no mundo, pelo menos no que diz respeito a seu fomento e produção. Estamos na lista das 80 maiores feiras e conferências de música realizadas no mundo com o Formação Mercado Musical, ou Formemus , que é realizado há dois anos no mês de maio com diversas atividades, como palestras, oficinas e apresentações na Capital capixaba.

Para Simone Marçal, "entrar para uma lista tão seleta, com apenas dois anos de conferência, é importante porque valida o Formemus e o nosso trabalho, com todo o cuidado que temos na curadoria, na escolha de cada pessoa que trazemos, que são inspiradoras, que compartilham seu conhecimento com músicos e produtores do Estado". "Estar entre as conferências conhecidas mundialmente traz também um outro olhar para o mercado musical do nosso Estado, e ficamos orgulhosos de estarmos contribuindo com isso", destaca a organizadora do evento, que neste ano ainda contou com painéis, exposição fotográfica, mostra de videoclipes, workshops e shows.

Formemus 2019 contou com shows gratuitos Crédito: Barbara Bueno

E o resultado deste trabalho retorna para a economia local. Estudo feito pela própria Formemus com seus participantes e divulgado neste mês, mostra que o impacto econômico local foi de mais de R$ 300 mil. "A FGV concluiu que, a cada R$ 1,00 investido na cultura através de renúncia fiscal, R$ 1,59 retorna para a economia. No Formemus, a cada R$ 1,00 investido, R$ 1,30 retornou para a economia local. E é importante considerar que é um evento gratuito e de formação, não é um evento de massa", destaca Simone.