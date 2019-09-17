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CULTURA

ES possui uma das 80 maiores conferências de música do mundo

Levantamento feito pela organização da Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM-SP) traz a Formemus na lista
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

17 set 2019 às 15:21

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 15:21

Formemus 2019 teve mesas redondas e palestras Crédito: Barbara Bueno
O Espírito Santo está definitivamente no mapa da música no mundo, pelo menos no que diz respeito a seu fomento e produção. Estamos na lista das 80 maiores feiras e conferências de música realizadas no mundo com o Formação Mercado Musical, ou Formemus, que é realizado há dois anos no mês de maio com diversas atividades, como palestras, oficinas e apresentações na Capital capixaba.
Na lista feita pela organização da Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM-SP), estão eventos como Canadian Music Week, em Toronto, Jazzahead!, na Alemanha, The Great Escape, no Reino Unido, e Midem, na França (confira a lista completa aqui). Estas conferências são importantes pois proporcionam encontros de todas as camadas da indústria musical, seja entre profissionais, empresas, artistas e apaixonados pela música.
Para Simone Marçal, "entrar para uma lista tão seleta, com apenas dois anos de conferência, é importante porque valida o Formemus e o nosso trabalho, com todo o cuidado que temos na curadoria, na escolha de cada pessoa que trazemos, que são inspiradoras, que compartilham seu conhecimento com músicos e produtores do Estado". "Estar entre as conferências conhecidas mundialmente traz também um outro olhar para o mercado musical do nosso Estado, e ficamos orgulhosos de estarmos contribuindo com isso", destaca a organizadora do evento, que neste ano ainda contou com painéis, exposição fotográfica, mostra de videoclipes, workshops e shows.
Formemus 2019 contou com shows gratuitos Crédito: Barbara Bueno
E o resultado deste trabalho retorna para a economia local. Estudo feito pela própria Formemus com seus participantes e divulgado neste mês, mostra que o impacto econômico local foi de mais de R$ 300 mil. "A FGV concluiu que, a cada R$ 1,00 investido na cultura através de renúncia fiscal, R$ 1,59 retorna para a economia. No Formemus, a cada R$ 1,00 investido, R$ 1,30 retornou para a economia local. E é importante considerar que é um evento gratuito e de formação, não é um evento de massa", destaca Simone.
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Além de fechar negócios, as conferências proporcionam aprendizado e discussão de propostas transformadoras para a sociedade. "O Formemus segue na missão de potencializar o mercado musical do Espírito Santo, fomentando novos projetos, estimulando a diversidade e profissionalização dos nossos músicos e artistas. Atualizando e conectando nosso mercado com o resto do Brasil e do mundo", completa Daniel Morelo, sócio no projeto Formemus.

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