Encontro Nacional de Corais do Espírito Santo começa nesta quinta (26)

Regido pelo maestro Cláudio Modesto, o Coral da Ufes durante apresentação no CantarES 2016 Crédito: Divulgação/Ufes





O Encontro Nacional de Corais do Espírito Santo – CantarES, maior festival de corais do estado, chega à sua 20ª edição cheio de novidades. Com início nesta quinta-feira (26), o evento traz, pela primeira vez, o Cantarzinho, braço do CantarES totalmente destinado ao coro infantil.

A parte infantil do evento acontece no domingo, às 9 horas, quando coros infantis se apresentam no palco do Teatro. O coral infantil do Centro de Educação Infantil Criarte (CEI Criarte), localizado no campus de Goiabeiras da Ufes, é um dos cinco corais a se apresentar. Cerca de 60 crianças entre quatro e cinco anos de idade vão cantar cantigas do folclore nacional, como Fui no Tororó e Meu Pastorzinho.

A ópera infantil O Reino de Duas Cabeças, composta pelo maestro brasileiro Jaceguay Lins e produzida pelo Coletivo das Artes, encerra o evento.

CORAIS

Dezoito corais vão se apresentar no Teatro Universitário, no campus de Goiabeiras, que já está preparado para receber o público, gratuitamente, de quinta (26) a domingo (29). Na noite de abertura, oito grupos de coro estão na programação, que ainda conta com o espetáculo Musical Weber.

Na sexta, 27, cinco corais participam do evento, também a partir das 20 horas. Já no sábado, 28, seis corais vão se apresentar a partir das 19 horas. Nesta noite, o Coral da Ufes une-se à orquestra Camerata Sesi e a outros convidados para uma performance em homenagem ao maestro Modesto.

HOMENAGEM

O evento vai, ainda, prestar uma homenagem ao maestro Cláudio Modesto. Além de ser regente do Coral da Ufes desde 1979, ele é o responsável pela criação, no ano 2000, do CantarES, contando com apoio da então coordenadora de música da Secretaria de Cultura da Ufes Natércia Lopes.

Modesto pretende encerrar suas atividades na Universidade em 2020 e a universidade decidiu não deixar passar tantos anos de dedicação em branco. "É o reconhecimento da Universidade à dedicação e ao compromisso do Cláudio com a Instituição", celebra o secretário de Cultura da Ufes, Rogério Borges.

Cláudio Modesto está no comando do Coral da Ufes desde 1979 Crédito: Divulgação/Ufes

Para homenagear o maestro, foram convidados ex-integrantes que participaram do Coral da Universidade em algum momento das quatro décadas de história do coro, composto por estudantes, professores e servidores da Universidade e por membros da comunidade externa. A seleção dos participantes foi feita pleo próprio Modesto, que criou um grupo numa rede social e fez o convite.

"A partir daí, a coisa funcionou como uma grande bola de neve. Em pouco menos de meia hora, já tinha mais de 100 alvoroçadíssimos para cantar e se reencontrar", explica Modesto.

Ao final, cerca de 200 cantores se interessaram em participar da homenagem. "Isso vai ser um grande reencontro de todas as gerações do Coral desde sua fundação, em 1976. O coro tem 43 anos de existência, dos quais 40 foram sob minha regência", diz o maestro.

20º Encontro Nacional de Corais do Espírito Santo – CantarES

Quando: de quinta (26) a domingo (29)

Onde: No Teatro Universitário - Av. Fernando Ferrari, s/n, campus da Ufes, Goiabeiras, Vitória

Entrada franca

PROGRAMAÇÃO

DIA 26/09, quinta-feira, às 20h

MUSICAL WEBER

CORAL DE CONTAS

CORAL UP

CORAL da JUSTIÇA FEDERAL

CORAL VIVA VOCÊ

CORAL DOS EMPREGADOS VALE

CORAL VOZ e LOUVOR

HENCANTAR

27/09, sexta-feira, às 20h

CORO SINFÔNICO da FAMES

CORAL JOVEM VALE MÚSICA

MUSICAR

CORAL ALIANÇA FRANCESA CORO

VOX VITÓRIA

28/09, sábado, às 19h

CORO VIVACE

CORAL CAMERIA IFES

CORO OPUS LIBERI

CORAL da AMIZADE

ALGAZARRA CORAL

CORAL da UFES / CAMERATA SESI e CONVIDADOS





29/09, domingo, às 9h

CORAL da CRIARTE UFES

CORAL INFANTIL VALE MÚSICA

CORAL da EEEM ARNULPHO MATTTOS

CORAL da EEEM GODOFREDO SCHNEIDER