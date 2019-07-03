Encontro de motociclistas com muito rock agita Anchieta

Iriri Moto Fest reúne motociclistas com muito rock em Anchieta Crédito: Facebook/Iriri Moto Fest

O balneário de Iriri, em Anchieta , será ponto de encontro de motociclistas no próximo fim de semana. De sexta (5) a domingo (7), nove bandas de rock e DJs prometem garantir o som do 4º Iriri Moto Fest, que acontece na Avenida Dom Helvécio.

O evento, que ainda contará com a escolha da Garota Iriri Motofest, é organizado pela Associação de Motociclistas de Anchieta (Amoa) e faz parte do calendário oficial de festas do município.

Na sexta (05), às 14h será iniciada a programação com recepção dos motociclistas e DJs. Já no sábado (08), a partir das 9h, os motociclistas participantes irão realizar um passeio até o Santuário Nacional de São José de Anchieta, na sede do município. No domingo haverá show às 11h com a banda Paralelo 80 e em seguida DJ.

De acordo com os organizadores, a expectativa é reunir cerca de 2 mil motocicletas e um grande público de visitantes durante os três dias de evento. “Com uma programação especial, o 4º Iriri Moto Fest sem dúvida será o destino de muitas pessoas neste final de semana”, convida o presidente da Amoa, Francislei Bissa.

Iriri Moto Fest reúne motociclistas com muito rock em Anchieta Crédito: Facebook/Iriri Moto Fest

SERVIÇO

4º Iriri Moto Fest

Quando: sexta-feira (5), a partir das 14h; sábado (6), a partir das 9h, e domingo (7), a partir das 10h

Onde: Av. Dom Helvécio, em Iriri, Anchieta

Entrada franca

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (5/7)

14h - Abertura DJs

18h - Banda Cabral e Os Etilicos

20h - Banda Mr. Folk

22h - Banda Dona Zaza

0h - DJ

Sábado (6/7)

09h - DJ2 e Início do Passeio ao Santuário

11h - Almoço

14h - Banda Crazy

16h - Banda DJ1

17h - Banda Hey

19h - Escolha da 2º Garota Iriri Motofest

20h30 - Banda Performance

23h - Banda Mundo & Cia

Domingo (7/7)

10h - DJs

11h - Banda Paralelo 80