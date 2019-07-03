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FIM DE SEMANA

Encontro de motociclistas com muito rock agita Anchieta

Nove bandas de rock, acrobacias, DJs e passeio ciclístico irão animar o Iriri MotoFest, de sexta (5) a domingo (7)

Publicado em 

03 jul 2019 às 13:40

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 13:40

Iriri Moto Fest reúne motociclistas com muito rock em Anchieta Crédito: Facebook/Iriri Moto Fest
O balneário de Iriri, em Anchieta, será ponto de encontro de motociclistas no próximo fim de semana. De sexta (5) a domingo (7), nove bandas de rock e DJs prometem garantir o som do 4º Iriri Moto Fest, que acontece na Avenida Dom Helvécio. 
O evento, que ainda contará com a escolha da Garota Iriri Motofest, é organizado pela Associação de Motociclistas de Anchieta (Amoa) e faz parte do calendário oficial de festas do município. 
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Na sexta (05), às 14h será iniciada a programação com recepção dos motociclistas e DJs. Já no sábado (08), a partir das 9h, os motociclistas participantes irão realizar um passeio até o Santuário Nacional de São José de Anchieta, na sede do município. No domingo haverá show às 11h com a banda Paralelo 80 e em seguida DJ.
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De acordo com os organizadores, a expectativa é reunir cerca de 2 mil motocicletas e um grande público de visitantes durante os três dias de evento. “Com uma programação especial, o 4º Iriri Moto Fest sem dúvida será o destino de muitas pessoas neste final de semana”, convida o presidente da Amoa, Francislei Bissa.
Iriri Moto Fest reúne motociclistas com muito rock em Anchieta Crédito: Facebook/Iriri Moto Fest
SERVIÇO
4º Iriri Moto Fest
Quando: sexta-feira (5), a partir das 14h; sábado (6), a partir das 9h, e domingo (7), a partir das 10h
Onde: Av. Dom Helvécio, em Iriri, Anchieta
Entrada franca
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira (5/7)
14h - Abertura DJs
18h - Banda Cabral e Os Etilicos
20h - Banda Mr. Folk
22h - Banda Dona Zaza
0h - DJ
Sábado (6/7) 
09h - DJ2 e Início do Passeio ao Santuário
11h - Almoço
14h - Banda Crazy
16h - Banda DJ1
17h - Banda Hey
19h - Escolha da 2º Garota Iriri Motofest
20h30 - Banda Performance
23h - Banda Mundo & Cia
Domingo (7/7)
10h - DJs
11h - Banda Paralelo 80
13h - DJs Encerramento

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