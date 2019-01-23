Empresário planeja novo "Rock in Rio" em São Paulo, diz colunista

Roberto Medina, presidente do "Rock in Rio" Crédito: Reprodução/Divulgação

Quem estava na festa de fim de ano (atrasada) da agência de publicidade Artplan, na última semana, ouviu com todas as letras um novo plano do empresário Roberto Medina.

Segundo informações do colunista Leo Dias, ele anunciou que daqui a dois anos São Paulo terá um evento tão grandioso quanto ao "Rock in Rio", tradicional na capital carioca.

Leo Dias destaca que nos bastidores há comentários de que a organização do Carnaval do Rio de Janeiro pode passar a ser feito por Medina, seguindo uma proposta da Liesa - liga das escolas cariocas.