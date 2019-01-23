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Festão à vista

Empresário planeja novo "Rock in Rio" em São Paulo, diz colunista

Segundo informações do colunista Leo Dias, Roberto Medina anunciou novidades durante festa da empresa

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 11:47

Publicado em 

23 jan 2019 às 11:47
Roberto Medina, presidente do "Rock in Rio" Crédito: Reprodução/Divulgação
Quem estava na festa de fim de ano (atrasada) da agência de publicidade Artplan, na última semana, ouviu com todas as letras um novo plano do empresário Roberto Medina. 
Segundo informações do colunista Leo Dias, ele anunciou que daqui a dois anos São Paulo terá um evento tão grandioso quanto ao "Rock in Rio", tradicional na capital carioca. 
Leo Dias destaca que nos bastidores há comentários de que a organização do Carnaval do Rio de Janeiro pode passar a ser feito por Medina, seguindo uma proposta da Liesa - liga das escolas cariocas. 
De acordo com o colunista, em entrevista recente, ele confirma que irá ter uma reunião logo após os desfiles deste ano para conseguir já fazer melhorias para a edição de 2020 do carnaval carioca. 

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