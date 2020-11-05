Empoderadas: 5 personagens que nasceram à frente do seu tempo

Elisa y Marcela (Brasil, 2019), com Natalia de Molina e Greta Fernández

Baseado na série homônima de Nancy Springer, o filme é dirigido por Harry Bradbeer, e traz Millie Bobby Brown como Enola Holmes, a irmã mais nova do maior detetive de todos os tempos em uma aventura dinâmica e cheia de mistérios. O ano é de 1884, na Inglaterra. Na manhã do seu 16º aniversário, Enola descobre que a mãe (Helena Bonham Carter) desapareceu, deixando para trás apenas uns presentes estranhos, sem qualquer pista do seu paradeiro. Por conta disso, ela acaba aos cuidados dos seus irmãos Sherlock (Henry Cavill) e Mycroft (Sam Claflin), que decidem mandá-la para uma escola de meninas de classe alta. Indignada, ela foge e vai sozinha procurar a mãe em Londres. E é aí que começa a descobrir um mistério envolvendo um jovem lorde fugitivo (Louis Partridge) que pode mudar os rumos da história e a transforma em uma investigadora de respeito que chega a superar o famoso irmão.

O filme é dirigido por Maria Sadowska, cantora pop polonesa, produtora musical, roteirista e diretora de cinema, e conta a história de Michalina Wislocka (Magdalena Boczarska), a mais famosa e reconhecida sexóloga da Polônia comunista, que lutou pelo direito de publicar seu livro, destinado a mudar a vida sexual dos poloneses para sempre.

A vencedora do Oscar, Octavia Spencer, interpreta Madam C.J. Walker, a cabeleireira empreendedora afro-americana, que se tornou a primeira mulher milionária por seu próprio esforço nos Estados Unidos. Inspirada pelo livro On Her Own Ground, escrito pela trisneta de Walker ALelia Bundles, a série original Netflix Madam C.J. Walker traz pela primeira vez às telas a incrível história desse ícone cultural. Contra todas as probabilidades, Walker superou o preconceito racial pós-escravidão, o preconceito de gênero, traições pessoais e rivalidades empresariais para construir uma marca que revolucionou o cuidado com os cabelos do público negro. Em meio a tudo isso, ela também lutava por transformações sociais. O elenco da minissérie em quatro partes ainda traz: Blair Underwood, como C.J. Walker, o marido da protagonista; Tiffany Haddish, no papel da filha Leila; Carmen Ejogo, como a rival de negócios de Walker, Addie Monroe; Garrett Morris, como o sogro de Walker; Kevin Carroll, como seu fiel advogado Ransom; e Bill Bellamy, como o primo de Ransom, Sweetness. Madam C.J. Walker foi criada por Nicole Jefferson Asher, ao lado das showrunners Elle Johnson eJanine Sherman Barrois. A direção é de Kasi Lemmons e DeMane Davis. A produção executiva é assinada por Barrois, Johnson, Maverick Carter, Jamal Henderson, Eric Oberland, Christine Holder, Mark Holder, Kasi Lemmons, LeBron James e Octavia Spencer.

Protagonizado por Elle Fanning, o filme conta a história de Mary Wollstonecraft Godwin, que só tinha 16 anos quando quis viver um amor com o poeta Percy Bysshe Shelley e se tornou Mary Shelley, a feminista ferrenha que escreveu o clássico Frankestein, considerada a primeira obra de ficção científica da história.