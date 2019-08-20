Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Show musical

Edu Falaschi encerra turnê "Temple of Shadows in Concert" no ES

O ex-vocalista do Angra fará duas horas de show ao lado dos ex-companheiros de banda Aquiles Priester (bateria) e Fábio Laguna (teclados)

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 15:34

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

20 ago 2019 às 15:34
Edu Falaschi Crédito: Leca Suzuki
Um show de nostalgia promete emocionar os fãs do heavy metal do Estado. No próximo sábado (24), o ex-vocalista do Angra, Edu Falaschi, vai liderar um show emblemático da turnê "Temple of Shadows in Concert", na Matrix Music Hall, em Cariacica. Os portões serão abertos às 16h. Edu se apresenta ao lado do baterista Aquiles Priester e do tecladista Fábio Laguna, dois de seus ex-companheiros no Angra.
Um quarteto de cordas acompanha a banda, que conta ainda com os guitarristas Roberto Barros e Diogo Mafra, e o baixista Raphael Dafras.
"É uma oportunidade única, um show que vai entrar para a história, pois dificilmente farei de novo. A festa de encerramento foi feita em São Paulo por conta da gravação do DVD e dos convidados, mas o último show de fato será para os capixabas, em Cariacica", alerta Edu.
> Marcelo Falcão faz show gratuito em Vitória; saiba como participar
O show de sábado encerra a turnê nacional que celebra 15 anos do lançamento de um discos mais importantes da carreira do trio. Lançado em 2003, "Temple of Shadows" conta a história de um guerreiro das Cruzadas que passa por uma crise de fé.
"Esse disco abriu uma vitrine para músicas importantes que ficaram marcadas na história do Angra como 'Spread your Fire', 'Wishing Well' e 'Angels and Demons'. São músicas que viraram hits, que não podem ser tiradas do repertório. O disco nos marcou tanto que estamos trabalhando nele depois de 15 anos e ainda está dando certo.”
Falaschi é considerado um ícone do metal melódico, gênero que mistura a progressividade do rock com música clássica e temas épicos. Ele assumiu o vocal do Angra em 2001. Até deixar o posto em maio de 2012, ganhou diversos prêmios e foi eleito por cinco vezes consecutivas como um dos cinco melhores cantores de metal do mundo.
CARREIRA SOLO 
A premiação foi concendida pela revista japonesa "Burrn". Após uma breve pausa, o cantor anunciou carreira solo em 2017 e atualmente está compondo para o novo trabalho.
"Completei dois anos de carreira solo em junho deste ano. Quero gravar o disco solo e lançá-lo ano que vem para então entrar em turnê outra vez. O foco é trazer o Edu Falaschi da época de ouro dos anos 2000", anuncia.
DVD COM ORQUESTRA
O aniversário de 15 anos do álbum "Temple of Shadows" foi celebrado com a gravação de um DVD em São Paulo com a participação da Orquestra Bachiana Filarmônica regida pelo renomado maestro João Carlos Martins, além de convidados especiais.
> Quer receber todas as novidades de cultura e entretenimento do ES? CLIQUE AQUI e participe do grupo de Whatsapp do Divirta-se
 
“Foi a realização de um sonho porque sempre tive vontade de fazer isso. Quando eu criei essa carreira solo e passei a ter controle absoluto das minhas ações, eu falei: vou fazer”, destaca.
RETORNO AO ESPÍRITO SANTO
Sobre a expectativa do show no Espírito Santo, o ex-vocalista do Angra revela que está empolgado. Segundo ele, sua última apresentação no Espírito Santo ocorreu há cerca de cinco anos, no Álvares Cabral, em Vitória.
“Lembro de um show que teve em Vitória, na época do Angra, no Álvares Cabral. O ginásio estava lotado com cinco mil pessoas, foi um grande show. Todo mundo estava super emocionado e foi muito legal. Eu lembro que nesse show eu estava com uma costela meio trincada, foi difícil respirar, mas nesse dia aí eu fui para cima e foi muito legal”, relembra.
> Ex-Suricato, Guilherme Schwab avança no folk-pop em nova música
O show em Cariacica terá cerca de duas horas de duração. Edu e banda vão tocar todo o repertório de “Temple of Shadows”, além de sucessos do Angra. A recém-lançada “The Glory of The Sacred Truth”, da carreira solo de Edu, também compõe a setlist da apresentação.
“A sonoridade do quarteto é muito bonita. A galera pode ter certeza que o show é fantástico. Quem for vai se emocionar. Fãs que nos acompanham desde que eram adolescentes, hoje já levam seus filhos aos shows, e se emocionam junto com a gente”, garante o vocalista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados