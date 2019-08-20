Edu Falaschi encerra turnê "Temple of Shadows in Concert" no ES

Edu Falaschi Crédito: Leca Suzuki

Um show de nostalgia promete emocionar os fãs do heavy metal do Estado. No próximo sábado (24), o ex-vocalista do Angra, Edu Falaschi, vai liderar um show emblemático da turnê "Temple of Shadows in Concert", na Matrix Music Hall, em Cariacica. Os portões serão abertos às 16h. Edu se apresenta ao lado do baterista Aquiles Priester e do tecladista Fábio Laguna, dois de seus ex-companheiros no Angra.

Um quarteto de cordas acompanha a banda, que conta ainda com os guitarristas Roberto Barros e Diogo Mafra, e o baixista Raphael Dafras.

"É uma oportunidade única, um show que vai entrar para a história, pois dificilmente farei de novo. A festa de encerramento foi feita em São Paulo por conta da gravação do DVD e dos convidados, mas o último show de fato será para os capixabas, em Cariacica", alerta Edu.

O show de sábado encerra a turnê nacional que celebra 15 anos do lançamento de um discos mais importantes da carreira do trio. Lançado em 2003, "Temple of Shadows" conta a história de um guerreiro das Cruzadas que passa por uma crise de fé.

"Esse disco abriu uma vitrine para músicas importantes que ficaram marcadas na história do Angra como 'Spread your Fire', 'Wishing Well' e 'Angels and Demons'. São músicas que viraram hits, que não podem ser tiradas do repertório. O disco nos marcou tanto que estamos trabalhando nele depois de 15 anos e ainda está dando certo.”

Falaschi é considerado um ícone do metal melódico, gênero que mistura a progressividade do rock com música clássica e temas épicos. Ele assumiu o vocal do Angra em 2001. Até deixar o posto em maio de 2012, ganhou diversos prêmios e foi eleito por cinco vezes consecutivas como um dos cinco melhores cantores de metal do mundo.

CARREIRA SOLO

A premiação foi concendida pela revista japonesa "Burrn". Após uma breve pausa, o cantor anunciou carreira solo em 2017 e atualmente está compondo para o novo trabalho.

"Completei dois anos de carreira solo em junho deste ano. Quero gravar o disco solo e lançá-lo ano que vem para então entrar em turnê outra vez. O foco é trazer o Edu Falaschi da época de ouro dos anos 2000", anuncia.

DVD COM ORQUESTRA

O aniversário de 15 anos do álbum "Temple of Shadows" foi celebrado com a gravação de um DVD em São Paulo com a participação da Orquestra Bachiana Filarmônica regida pelo renomado maestro João Carlos Martins, além de convidados especiais.





“Foi a realização de um sonho porque sempre tive vontade de fazer isso. Quando eu criei essa carreira solo e passei a ter controle absoluto das minhas ações, eu falei: vou fazer”, destaca.

RETORNO AO ESPÍRITO SANTO

Sobre a expectativa do show no Espírito Santo, o ex-vocalista do Angra revela que está empolgado. Segundo ele, sua última apresentação no Espírito Santo ocorreu há cerca de cinco anos, no Álvares Cabral, em Vitória.

“Lembro de um show que teve em Vitória, na época do Angra, no Álvares Cabral. O ginásio estava lotado com cinco mil pessoas, foi um grande show. Todo mundo estava super emocionado e foi muito legal. Eu lembro que nesse show eu estava com uma costela meio trincada, foi difícil respirar, mas nesse dia aí eu fui para cima e foi muito legal”, relembra.

O show em Cariacica terá cerca de duas horas de duração. Edu e banda vão tocar todo o repertório de “Temple of Shadows”, além de sucessos do Angra. A recém-lançada “The Glory of The Sacred Truth”, da carreira solo de Edu, também compõe a setlist da apresentação.